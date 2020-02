Modena calcio, se ne va anche Galassini. Tutto nelle mani di Sghedoni

, patron del colosso Usco, si è dimesso dal Cda del Modena calcio in polemica con la dirigenza e con Sghedoni in particolare.'Lascio perché sono emerse delle divergenze con il management sia sulle modalità operative che sugli obiettivi triennali definiti tra noi soci ad inizio stagione e questa distanza, in prospettiva, potrebbe ostacolare il percorso di crescita della società stessa - afferma Galassini in una lunga lettera -. E' giusto, quando non si condivide più la medesima vision del progetto, farsi da parte per evitare appunto di diventare un ostacolo al raggiungimento degli obiettivi che la maggioranza della società si è prefissata seppure con idee divergenti spero sinceramente che la proprietà possa completare il proprio percorso ottenendo il massimo da esso, poiché sono e sarò sempre un fedele ed appassionato tifoso gialloblù'.L'addio di Galassini fa seguito a quello di Carmelo Salerno e di Romano Amadei e potrebbe coincidere con quello di Entrambi avevano il 10% delle quote . A quel punto il Modena resterebbe nelle mani del solo Sghedoni.Ricordiamo che Morselli e Galassini avevano portato in dote al Modena calcio il settore giovanile della loro Rosselli Mutina, dopo la delusione della mancata promozione in D.