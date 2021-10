Modena, la vittoria di Olbia certifica la crescita della squadra

Modena corsaro a Olbia, vince la sua terza partita consecutiva in otto giorni, la seconda consecutiva in trasferta, e porta a quattro le vittorie fuori casa, record del girone.Partita di fatto mai in discussione, con il Modena in vantaggio dopo pochi minuti e abile a raddoppiare; Gagno para il rigore che avrebbe potuto rimettere in corsa i padroni di casa, e dopo l’episodio, la partita è di fatto in ghiaccio con i gialli in totale controllo, che addirittura arrotondano comodamente il punteggio, chiudendo la partita.Il Modena avanza a quota 24 e si avvicina alla vetta, occupata dal Cesena e dagli innominabili cugini di oltre Secchia, che però vanno in campo questa sera a Pontedera nel posticipo del Monday night.La vittoria di Olbia, che bissa quella di Pescara nel turno infrasettimanale, aggiunge un altro piccolo mattoncino per la crescita della squadra, apparsa ieri più sciolta e fiduciosa nei propri mezzi.Vincere aiuta a vincere, e i gialli degli ultimi otto giorni sembrano avere fatto tesoro di questo adagio; la crescita della squadra è apparsa evidente, anche se non bisognerà abbassare la guardia, proprio ora che la crescita, mentale, di gioco e di prestazioni sembra decisa e in costante aumento.Per un campionato di vertice serve continuare nel percorso intrapreso negli ultimi giorni e i segnali che il Modena sta mandando sono decisamente confortanti.