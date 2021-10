Il Modena vince a Olbia ed è terzo

Dopo la vittoria a Pescara, il Modena si è guadagnato con un seco 3-0 la vittoria in terra sarda. Tre come i punti che si aggiungono e che portano ad un altro tre, quello del terzo posto in classifica. el primo tempo vanno in gol Gerli ed Ogunseye, dopo il raddoppio, Gagno para un rigore a Ragatzu. Ad inizio ripresa arriva il 3-0 con la terza rete stagionale in campionato di Fabio Scarsella. Tre punti meritati, voluti e ottenuti con una bella prestazione.Nel prossimo turno, domenica ore 14.30, al Braglia arriverà la Carrarese di Totò Di Natale. Continua sul circuito Vivaticket e nei punti vendita abilitati, la vendita dei mini abbonamenti.Olbia 0Modena 3OLBIA: Ciocci; Pisano (17′st Pinna), Brignani, Emerson, Travaglini, Lella (17’st Occhioni), Chierico, Palesi (35’st Demarcus), Biancu (35’st Larosa); Ragatzu (35’st Biancu), Udoh. All.: Canzi. A disp.: Barone, Van der Want, Renault, Boccia, Giandonato, Sanna.MODENA: Gagno, Ciofani, Silvestri, Pergreffi (33’st Maggioni), Azzi, Armellino, Gerli, Scarsella (33’st Rabiu), Mosti (17’st Tremolada); Ogunseye (17st ′ Marotta), Giovannini (12’st Minesso). All.: Tesser. A disp.: Narciso, Leonardi, Ponsi, Renzetti, Baroni, Rabiu, Di Paola.Arbitro: Gemelli di MessinaMarcatori: 9’pt Gerli, 39’pt rig. Ogunseye, 3’st Scarsella.Ammoniti: Pergreffi, GagnoEspulsi: 26’st UdohNella foto, Ogunseye in gol oggi insieme al Presidente e all'Ad Rivetti (a destra), e al DS Vaira (a sinistra)