'Il parere espresso oggi dalla Corte dei Conti dell’Emilia-Romagna, che boccia l’operazione di cessione del controllo di Aimag ad Hera, rappresenta una chiara e netta sconfitta per un’idea opaca di governance e una grande vittoria per chi ha sempre difeso con coerenza l’interesse pubblico e l’autonomia dei nostri territori'. Così il segretario provinciale di Azione, Stefania Cargioli.
'I rilievi sollevati dalla Corte confermano pienamente le criticità che Azione ha sempre evidenziato, non condividendo le scelte che avrebbero compromesso il futuro di Aimag, azienda strategica e profondamente radicata nel nostro tessuto locale. È ora il momento di voltare pagina: serve rilanciare Aimag con un progetto serio e trasparente, che guardi al futuro valorizzando competenze, radicamento e autonomia industriale. Serve una governance forte, capace di aprirsi a vere partnership industriali, non a fusioni che cancellano identità e controllo pubblico. Azione continuerà a lavorare per una gestione dei servizi pubblici sostenibile, efficiente e realmente al servizio dei cittadini'.
Azione: 'Aimag, parere Corte dei Conti è vittoria interesse pubblico'
'È ora il momento di voltare pagina: serve rilanciare Aimag con un progetto serio e trasparente, che guardi al futuro valorizzando competenze'
