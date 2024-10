Il Modena recupera due gol, pareggio rocambolesco col Palermo

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Primo tempo sotto una pioggia battente ma il nuovo manto del Braglia con impianto drenante non crea problemi o differenze sostanziali nel gioco. Sugli spalti ci sono ufficialmente 10.123, di cui 1.883 ospiti. La curva del Palermo si fa sentire quasi tanto quanto quella del Modena. Un Modena che dopo primi minuti di difficoltà tiene bene il campo, capace di difendersi bene. Modenesi più vicini al gol, al 10' con una palla salvata sulla linea di porta del Palermo e, dieci minuti più tardi, con un gol annullato a Battistella.

Palermo pericoloso alla mezz'ora con un contropiede svanito però alla tre quarti dall'intervento della difesa gialloblù e al 34' con la svolta. Incursione e cross di Di Francesco, difesa Modena impreparata, e Verre incassa. Dopo quattro minuti, giocatore Palermo atterrato in area. Rigore senza dubbio. Tira Henry, bomba rasoterra, Gagno intuisce e blocca alla sua destra. Uno svantaggio ancora gestibile. Ma il Palermo è una furia e la difesa Modena continua a presentare falle. Ne approfitta Insigne autore di un missile in area che gonfia la rete nel set.

Bisoli apre il secondo tempo con un doppio cambio. Fuori Di Pardo per Gerli e Santoro per Gliozzi. Passano tre minuti e una incursione di Bozhanaj, tiro deviato in modo quasi fortuito di Gliozzi, palla imprendibile per il portiere del Palermo.

La squadra ospite rallenta l'intensità il Modena no. Non molla.



Fatica in avanti, costruisce ma spreca diverse conclusioni. Ma la tenacia premia. Gliozzi serve un ottimo pallone che Caldara insacca con una altrettanto ottima girata.



Il tabellino



Modena - Palermo 2 a 2 (0 a 2 p.t.)



Reti: 34′pt Verre (P), 45′pt Insigne (P), 3′st Gliozzi (M), 40'st Caldara (M).

Modena: Gagno, Battistella, Santoro (1′st Gliozzi), Palumbo, Di Pardo (1′st Gerli), Zaro, Bozhanaj (24′st Duca), Caldara, Dellavalle (42'st Cauz), Idrissi (35'st Magnino), Abiuso. A disp.: Sassi, Bagheria, Beyuku, Pergreffi, Duca, Gliozzi, Gerli, Oliva, Cotali, Botteghin. All.: Bisoli.

Palermo: Desplanches, Baniya, Gomes, Segre, Insigne (39'st Lund), Di Francesco (24′st Le Douaron), Henry (24′st Brunori), Diakité, Verre (1′st Ranocchia), Ceccaroni, Nikolaou. A disp.: Nespola, Sirigu, Di Mariano, Brunori, Ranocchia, Vasic, Nedelcearu, Appuah, Le Douaron, Buttaro. All.: Dionisi.

Arbitro: Rapuano di Rimini, assistenti Politi di Lecce e Bitonti di Bologna. 4° ufficiale Picardi di Viareggio. VAR e AVAR: Maggioni di Lecco e Gariglio di Pinerolo.