Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Aimag, stroncatura Corte dei Conti: Comuni tentennano e la Ruggiero prova a resistere fino a scadenza

Aimag, stroncatura Corte dei Conti: Comuni tentennano e la Ruggiero prova a resistere fino a scadenza

Eppure appare difficile proseguire il cammino societario di Aimag con gli stessi manager che fin qui hanno sostenuto la utilità e la regolarità del matrimonio con Hera

3 minuti di lettura
Sono passati 4 mesi e mezzo da quando i giudici contabili della Corte dei Conti dell'Emilia Romagna, presieduta da Marcovalerio Pozzato (qui la deliberazione), si erano espressi in un modo durissimo e inequivocabile nei confronti dei sindaci soci di Aimag, bocciando l'operazione che avrebbe dovuto portare il controllo esclusivo della multiutilty - e quindi anche del servizio idrico - della Bassa nelle mani di Hera. Da allora cosa è successo? I Comuni che strategie hanno messo in campo per adeguarsi al pronunciamento della magistratura contabile?
Al momento siamo fermi a una nota odierna dei sindaci dei Comuni soci (qui) che promettono il varo di un prossimo e imminente Patto di sindacato. Eppure i mal di pancia sono tanti e le preoccupazioni da parte degli amministratori sono ancora di più, in attesa di pronunciamenti e atti formali.
 

La nota dei sindaci di oggi invita ad attendere la 'naturale scadenza dell’attuale Consiglio di Amministrazione, assicurando così la piena agibilità nella nomina di un nuovo Cda, che sia espressione del Patto stesso', evoca la 'costruzione di un tavolo di lavoro a trazione pubblica' e la necessità di 'tenere conto del recente parere della Corte dei Conti, delle condizioni economiche del gruppo e del contesto
Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
in cui opera, perseguendo il massimo interesse pubblico'.
 

Bellissime parole, ma come si traduce tutto questo?
Un dato è lampante: se i sindaci dei Comuni soci si adeguassero al profilo di legalità indicato dalla Corte di Conti, l'unico modo per riprendere il controllo del servizio idrico sarebbe quello di varare un Patto di sindacato con conseguente rinnovo completo del Cda di Aimag, oggi guidato da Paolo Ruggiero e anche del direttore generale Gianluca Valentini, al di là della scadenza naturale del mandato. Sarebbe infatti difficile proseguire il cammino societario di Aimag con gli stessi manager che fin qui hanno sostenuto la utilità e la regolarità - smentita dalla Corte dei Conti - del matrimonio con Hera.
Del resto la Corte dei Conti stessa afferma in quella deliberazione (tra pagina 31 e pagina 33) che il Patto di sindacato è scaduto nel 2023, non è più stato rinnovato, e i Comuni soci hanno 'non la facoltà ma l'obbligo di regolare misure e strumenti coordinati di controllo ponendo per iscritto misure e strumenti coordinati di controllo, quali la stipula di appositi patti parasociali e la modifica di clausole statutarie'.
Non solo, era stata la stessa magistratura (a pagina 34) ad assegnare i compiti a casa ai soci pubblici mettendo nero su bianco la necessità di stracciare la bozza del nuovo Statuto che dava la maggioranza dei voti nel cda ad Hera e, implicitamente, affermando che l'indicazione dell'ad spetta ai soci. Ebbene, il nuovo patto di sindacato promesso e imminente rispetterà queste indicazioni?
 

E' chiaro che la necessità di avviare una discussione trasparente tra gli amministratori dei Comuni soci, i loro Consigli comunali e i cittadini - che sono i legittimi proprietari del servizio idrico - fino ad oggi è stata sostanzialmente disattesa e il comunicato odierno dice troppo poco rispetto a quanto indicato dalla Corte.
Il tempo stringe e le parole della Corte dei Conti pesano come macigni: con l'operazione che i Comuni soci avrebbero voluto fare con Hera, infatti, per i giudici i soci pubblici avrebbero rinunciato 'a quei poteri gestionali e di controllo tali da assicurare il perseguimento del fine pubblico di cura degli interessi delle comunità amministrate, per favorire il contrapposto fine di lucro del socio privato, in un contesto di illegittimità'.
Ecco che davanti a frasi tanto chiare una svolta pare impossibile da evitare. Al di là delle 'scadenze naturali'.
Giuseppe Leonelli
Nella foto Valentini e Ruggiero
Foto dell'autore

Direttore responsabile della Pressa.it.
Nato a Pavullo nel 1980, ha collaborato alla Gazzetta di Modena e lavorato al Resto del Carlino nelle redazioni di Modena e Rimini. E' stato vicedirettore...   

Spazio ADV dedicata a Tradizione e sapori di Modena

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Aimag, i sindaci dei Comuni soci: 'Stiamo lavorano al Patto di sindacato'

Aimag, i sindaci dei Comuni soci: 'Stiamo lavorano al Patto di sindacato'

'Aimag in Hera, dopo la stroncatura della Corte dei Conti cosa stanno architettando i sindaci del carpigiano?'

'Aimag in Hera, dopo la stroncatura della Corte dei Conti cosa stanno architettando i sindaci del carpigiano?'

Nuova stangata per Aimag: sanzione da 300mila euro dal Garante privacy

Nuova stangata per Aimag: sanzione da 300mila euro dal Garante privacy

HeracquaModena, dopo la bocciatura del piano Aimag resta la 'scatola finanziaria' per 140 dipendenti

HeracquaModena, dopo la bocciatura del piano Aimag resta la 'scatola finanziaria' per 140 dipendenti

Articoli più Letti Scandalo Fondazione, l'ammanco si avvicina a 2 milioni di euro: sottratti nell'arco di 4 anni

Scandalo Fondazione, l'ammanco si avvicina a 2 milioni di euro: sottratti nell'arco di 4 anni

Polo universitario carpigiano, flop totale: cifre da brivido, appena 14 iscritti

Polo universitario carpigiano, flop totale: cifre da brivido, appena 14 iscritti

Rifiuti, quei cassonetti 'smart' perennemente rotti: specchio di un sistema che prende in giro i cittadini

Rifiuti, quei cassonetti 'smart' perennemente rotti: specchio di un sistema che prende in giro i cittadini

Il buco, il silenzio e il potere: così Modena archivia lo scandalo Fondazione

Il buco, il silenzio e il potere: così Modena archivia lo scandalo Fondazione

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli Recenti Scandalo Fondazione di Modena: ente privato? Anche il loro slogan afferma che è 'bene di tutti'

Scandalo Fondazione di Modena: ente privato? Anche il loro slogan afferma che è 'bene di tutti'

Scandali Amo e Fondazione Modena: azzeramento dei vertici nel primo caso, tutti in sella nel secondo

Scandali Amo e Fondazione Modena: azzeramento dei vertici nel primo caso, tutti in sella nel secondo

Modena, dove la legalità si predica ma non si pratica

Modena, dove la legalità si predica ma non si pratica

Scandalo Fondazione, l'intero ammanco è uscito con disposizioni bancarie tracciate

Scandalo Fondazione, l'intero ammanco è uscito con disposizioni bancarie tracciate