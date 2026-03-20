Addio Umberto Bossi, uomo autentico di una Lega che non c'è più

Ci sono storie che nascono lungo un fiume e non finiscono mai davvero. La nostra è una di quelle.

Ricordo ancora quando eravamo ragazzi sul Po, con le giornate che sembravano infinite e il tempo che scorreva lento come l’acqua davanti a noi. Tra risate, silenzi condivisi e sogni detti a metà, abbiamo costruito qualcosa che è andato oltre le parole: un legame vero, semplice, indistruttibile.

Il legame con Umberto Bossi era autentico. Con uno sguardo capivi già tutto, con una battuta sapeva alleggerire anche i momenti più pesanti. E in mezzo a quella normalità, c’era una grandezza rara.

La vita poi ci ha portati lontano da quelle rive, ognuno con le proprie strade, le proprie scelte, le proprie sfide. Ma certi ricordi restano fermi, come ancorati nel cuore. E ogni volta che il pensiero torna a quei giorni sul Po, torna anche lui: con il suo sorriso, la sua presenza, la sua forza silenziosa.

Oggi lo ricordiamo così, senza retorica, ma con gratitudine. Per quello che è stato, per quello che ha dato, per quello che continuerà a vivere in ciascuno di noi.

E oggi, anche se la Lega appare snaturata, noi continuiamo a coltivare quel seme autentico che è nato allora, sulle rive del fiume, fatto di valori semplici, sinceri e profondi.

Perché certe amicizie non si perdono. Cambiano forma, si fanno memoria, ma restano.

Proprio come il fiume: scorrono, ma non scompaiono mai.

Un caro saluto Umberto

Stefano Bellei - ex segretario Lega Modena