Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Scandalo Fondazione di Modena, caro Tiezzi l'ammanco milionario certifica un mandato tradito

Scandalo Fondazione di Modena, caro Tiezzi l'ammanco milionario certifica un mandato tradito

Perseverando il Cda nel silenzio e nella mancata rassegnazione di dimissioni, più che dovute, credo allora che spetti al Consiglio di Indirizzo dare un segno

3 minuti di lettura
Che la Fondazione di Modena abbia una governance complessa è fuor di dubbio, che questa possa servire da escamotage per nascondere o diluire responsabilità dirette o indirette in caso di situazioni spiacevoli, come lo scandaloso ammanco che sembra sempre più vicino ai 2 milioni di euro, è cosa che non si può lasciare che accada. Riassumendo al massimo, la governance della Fondazione di Modena è costituita da un Consiglio di Indirizzo iniziale di 16 componenti, che viene nominato per non meno del 65% da enti pubblici (comuni modenesi e provincia di Modena), il quale ne coopta per votazione altri tre. Il Consiglio d’Indirizzo definitivamente composto da 19 componenti elegge i sette componenti del Consiglio di Amministrazione, i quali a loro volta eleggono il Presidente. Costoro diventano custodi e gestori del “tesoretto” di Modena.

Ora è evidente che se succede qualcosa di grave la prima interfaccia chiamata a rendere conto non possano essere altri che il Presidente e il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, che davanti al riscontro del grave ammanco nell’ottobre scorso si sono invece sprofondati nel silenzio più assoluto, interrotto stamane da una deludente e scarna conferenza stampa del Presidente Tiezzi, in solitudine, nella quale ha confermato il grave
Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
ammanco (non ancora nella sua precisa entità) e la temporalità su cinque anni (2020-2025) in cui sembra distribuito e ha garantito che a indagini ferme saranno prese tutte le decisioni più opportune.

Innanzitutto, alla conferenza stampa mi aspettavo per ovvie ragioni la presenza dell’intero Consiglio di Amministrazione. L’essersi presentato solitario il Presidente, marinaio che da una ventina di anni passa di compito in compito nella Fondazione, rafforza le voci che parlano di una gestione un po’ troppo accentrata. In ogni caso, mi aspettavo la presenza di tutti i magnifici sette perché pensavo a un gesto corale di assunzione di responsabilità, che il loro silenzio e anonimato non riduce, e di conseguenza dimissioni o quanto meno di rimessa dei mandati nella mani del Consiglio di Indirizzo, perché trovo altamente scorretto e fuorviante che possano pensare di essere quelli che sono oggi travolti dallo scandalo a prendere le decisioni “opportune” alla fine della indagini.

L’ammanco è sinonimo di mandato tradito da parte di chi doveva quantomeno vigilare e tutto il CdA se ne deve assumere la responsabilità. Perseverando il Consiglio di Amministrazione nel silenzio e nella mancata rassegnazione di dimissioni, più che dovute, credo allora che spetti al Consiglio di Indirizzo dare segnali di vita, prendere in mano e gestire la delicata situazione durante e post scandalo, congelando il Consiglio di Amministrazione con una mozione di sfiducia.

Così si fa laddove la trasparenza non solo viene invocata, ma anche applicata, e laddove gli aspetti etici e morali, accresciuti dalla conduzione di una Fondazione che gestisce rilevanti risorse a sostegno dello sviluppo sociale, economico e culturale di Modena, lo richiede.

Da ultimo, una osservazione sui significativi comportamenti delle maggiori TV locali al riguardo della conferenza stampa del Presidente Tiezzi. TV Qui l’ha riportata come servizio d’apertura del telegiornale, TRC praticamente alla fine. Chi aveva dubbi che non ci fossero implicazioni politiche se lo scordi. Lo scandalo c’è, è grave e politico, in quanto viene alla ribalta ancora una volta il fallimento del sistema delle nomine pubbliche, che a Modena viene costantemente utilizzato per premiare gli affiliati al PD anziché le competenze specifiche per il ruolo. AMO docet.

Maria Grazia Modena, consigliere comunale della Lista civica “Modena x Modena”

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a Udicon

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Ammanco Fondazione Modena: 'Non abbiamo ancora cifre certe, verifiche in corso sull'operato di tutti, compreso il mio'

Ammanco Fondazione Modena: 'Non abbiamo ancora cifre certe, verifiche in corso sull'operato di tutti, compreso il mio'

Scandalo Fondazione, l'intero ammanco è uscito con disposizioni bancarie tracciate

Scandalo Fondazione, l'intero ammanco è uscito con disposizioni bancarie tracciate

Tentato furto a un anziano in un centro commerciale di Modena, arrestati due rumeni

Tentato furto a un anziano in un centro commerciale di Modena, arrestati due rumeni

Da Amo alla Fondazione, andata e ritorno

Da Amo alla Fondazione, andata e ritorno

Scandalo Fondazione: dalla Procura sequestro superiore al milione di euro, ma cifra da quantificare

Scandalo Fondazione: dalla Procura sequestro superiore al milione di euro, ma cifra da quantificare

Zone rosse a Modena, la prefettura proroga per tre mesi

Zone rosse a Modena, la prefettura proroga per tre mesi

Spazio ADV dedicata a Italpizza
Articoli più Letti Modena, caro direttore è vero nel deserto di una opposizione non pervenuta, sono naif e controcorrente

Modena, caro direttore è vero nel deserto di una opposizione non pervenuta, sono naif e controcorrente

Modena, un Natale senza carro armato: Mezzetti batte Muzzarelli

Modena, un Natale senza carro armato: Mezzetti batte Muzzarelli

Natale, solidarietà e palcoscenico: quando il servizio diventa vetrina

Natale, solidarietà e palcoscenico: quando il servizio diventa vetrina

Remigrazione, ecco perchè quel decalogo è non solo discutibile, ma fasullo

Remigrazione, ecco perchè quel decalogo è non solo discutibile, ma fasullo

Articoli Recenti Referendum giustizia, la magistratura non può mentire...

Referendum giustizia, la magistratura non può mentire...

Educativa di strada e disagio giovanile, a Modena non bastano più le vecchie strategie

Educativa di strada e disagio giovanile, a Modena non bastano più le vecchie strategie

Caro Platis, con la difesa dell'Occidente quei fatti di cronaca non c'entrano

Caro Platis, con la difesa dell'Occidente quei fatti di cronaca non c'entrano

Difendere il pensiero occidentale anche a Modena: il rischio è la sottomissione

Difendere il pensiero occidentale anche a Modena: il rischio è la sottomissione