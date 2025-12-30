Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Modena, un Natale senza carro armato: Mezzetti batte Muzzarelli

Il centro storico questa volta si è vestito a festa e ha regalato ai cittadini e ai turisti un aspetto davvero gioioso e festaiolo

Mai come quest’anno si è respirato a Modena lo spirito natalizio vero e proprio, del tutto assente lo scorso anno anno in piazza Grande, in piazza XX Settembre e più in generale nel centro storico.

Luminarie eleganti e sfavillanti, piazze e strade arricchite di luci, colori e alberi illuminati, vetrine luminose, comprese quelle di bar e ristoranti, hanno contribuito a creare una atmosfera da vero Natale a differenza dello scorso anno quando il sindaco Muzzarelli, la sua giunta e i suoi ‘artisti’ di fiducia, avevano avuto l’idea di abbruttire il centro storico, in particolare piazza XX Settembre, installandovi un orribile carro armato che tutto poteva rappresentare men che meno un simbolo del Natale, della pace e delle feste di fine anno volte alla amicizia, alla solidarietà, alla gioia dei bambini e alla serenità degli adulti.

Grazie anche alla simpatica presenza dei mercatini alto-atesini e tirolesi, il centro storico questa volta si è vestito a festa e ha regalato ai cittadini e ai turisti un aspetto davvero gioioso e festaiolo in linea con lo spirito e la vera tradizione natalizia dei modenesi. Mezzetti batte Muzzarelli due a zero.

Cesare Pradella

Giornalista pubblicista, è stato per dieci anni corrispondente da Modena del Giornale diretto da Indro Montanelli, per vent'anni corrispondente da Carpi del Resto del Carlino, per cinque anni addetto...   

