Egregio sindaco Riccardo Righi,
se pensa che il problema della sicurezza a Carpi non esista, allora forse passeggia per un’altra città. Minimizzare è il modo peggiore per affrontare una situazione che tocca la vita quotidiana delle persone.
Io stesso ho subito un furto nella mia abitazione carpigiana. Alla sera, oggi, non si vive più Carpi con la serenità di un tempo. E non si venga a dire che è solo “percezione”: i cittadini percepiscono benissimo, purtroppo, quando devono chiudere tre mandate alla porta o guardarsi le spalle tornando a casa.
Non faccia come l’assessore Camporota di Modena, l’assessore più inutile della storia della Repubblica italiana. Carpi non può permettersi di importare lo stesso modello di inefficienza.
E concludo ironicamente: tutto questo lo chiedo in nome dei miei 35 elettori. Perché se c’è spazio per chi voti non ne ha presi… figuriamoci se non posso dirlo io.
Davide Boldrin
Già consigliere comunale a Novi di Modena
Già candidato alle ultime amministrative di Carpi con la lista Carpi Futura
Sicurezza a Carpi, caro sindaco Righi non basta dire che va tutto bene
Minimizzare è il modo peggiore per affrontare una situazione che tocca la vita quotidiana delle persone
Egregio sindaco Riccardo Righi,
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Modena, raccolta rifiuti: il cittadino non può verificare le aperture fatte
Modena, parcheggio Policlinico: un problema vero. E’ un tema di civiltà
Anziani e patente, ripensare le regole
Sicurezza a Carpi, sindaco si fermi prima di andare a fondo: situazione grave e i cittadini non si inventano nullaArticoli Recenti
Giovanardi insiste: 'Volley in piazza Roma, baracconata di chioschi desolatamente vuoti'
Emergenza medica, le scelte siano effettuate dalla Ctss su basi scientifiche
Trasporto pubblico: nessuna garanzia da Seta e Amo sui servizi futuri
Taser, ecco perché è giusto promuoverne l’utilizzo per le forze di polizia