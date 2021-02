Isee 2021 e modulo Red senza problemi

Modello ISEE 2021, per accedere alle agevolazioni dell’anno in corso, e modulo Red da compilare su richiesta Inps per la situazione reddituale dei titolari di pensione

Quali sono gli elementi necessari per ottenere l’attestazione rilasciata dall’INPS e come viene effettuato il calcolo dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente?

Il modello ISEE è, anche per il 2021 la condizione per accedere a bonus e contributi pubblici subordinati al requisito di reddito.



L’Indicatore della Situazione Economica Equivalente, infatti, viene utilizzato per valutare e confrontare la situazione economica delle famiglie.

Si ricorda che l'isee è necessario per rinnovo assegno natalità, Rdc/Pdc ,Red ,e carta acquisti.

Inoltre da Gennaio 2021 con rinnovo Isee i bonus Enel, Gas e Acqua saranno rinnovati automaticamente senza presentare domanda ai rispettivi Comuni. Questi i temi della nuova puntata dell'approfondimento settimanale su previdenza e diritti insieme a Pietro Bambara, consulente Caf Italia Emilia-Romagna