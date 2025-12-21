Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Sanità Modena, proroga di 6 mesi e da 3,6 milioni del contratto con i privati

Sanità Modena, proroga di 6 mesi e da 3,6 milioni del contratto con i privati

Alla scadenza del 31 dicembre 2025 il nuovo accordo con il privato accreditato non c'è ancora

1 minuto di lettura

Oltre 3,6 milioni di euro per sei mesi di proroga, di fatto 600.000 euro al mese impegnate a favore delle strutture private accreditate della provincia di Modena aderenti ad ANISAP.
E' quanto previsto dalla delibera firmata nei giorni scorsi dal DG Ausl di Modena.

 

La delibera quantifica in 3.662.092,88 euro – al lordo dei ticket e al netto degli sconti – la spesa complessiva per l’estensione dei contratti fino al 30 giugno 2026. Risorse che saranno imputate al conto economico della specialistica ambulatoriale da convenzionati esterni, confermando il peso strutturale del privato accreditato nella risposta ai bisogni sanitari del territorio.
Si tratta di contratti approvati nel 2022 e già ritoccati sul piano economico nel 2024, che continuano a essere prorogati in attesa di una ridefinizione complessiva che, però, non arriva.

 

In assenza di un nuovo accordo quadro si continua con quello vecchio, oltre la sua scadenza. Un atto di fatto obbligato da parte dell'Ausl motivato dalla necessità di “garantire senza soluzione di continuità l’attività assistenziale”. Bene, ma la domanda rimane quella, ripetuta più volte: perché arrivare alla scadenza dei contratti e degli accordi, anche per più volte, senza avere raggiunti gli accordi previsti necessari al loro rinnovo?

Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

Spazio ADV dedicata a Udicon

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Progetto montagna Ausl, Comitato 'Tutela della salute in montagna' parzialmente soddisfatto

Progetto montagna Ausl, Comitato 'Tutela della salute in montagna' parzialmente soddisfatto

Snami critico sul piano Ausl per la montagna: 'Ospedali virtuali e tablet non sostituiscono medici e competenze'

Snami critico sul piano Ausl per la montagna: 'Ospedali virtuali e tablet non sostituiscono medici e competenze'

Fdi Pavullo: 'Sanità, il progetto montagna è una Caporetto, altro che rivoluzione'

Fdi Pavullo: 'Sanità, il progetto montagna è una Caporetto, altro che rivoluzione'

Visite prescritte solo a chi ha bisogno: primi effetti sulle liste di attesa

Visite prescritte solo a chi ha bisogno: primi effetti sulle liste di attesa

Sanità, anche Montecreto e Fanano votano sì, il progetto montagna Ausl approvato all'unanimità

Sanità, anche Montecreto e Fanano votano sì, il progetto montagna Ausl approvato all'unanimità

Caregiver: via libera ai 3 milioni di fondo regionale, 462.000 a Modena

Caregiver: via libera ai 3 milioni di fondo regionale, 462.000 a Modena

Articoli più Letti Modena, 56enne per strada e in cerca d'aiuto accolta da ristoratore nel silenzio delle istituzioni: 'Dov'è la nostra rete solidale?'

Modena, 56enne per strada e in cerca d'aiuto accolta da ristoratore nel silenzio delle istituzioni: 'Dov'è la nostra rete solidale?'

Modena, ecco i nuovi 9 Maestri del lavoro

Modena, ecco i nuovi 9 Maestri del lavoro

Modena, appello dei Verdi a Borghese: 'Inserisca almeno un piatto vegetariano'

Modena, appello dei Verdi a Borghese: 'Inserisca almeno un piatto vegetariano'

Modena, portalettere muore di infarto nel centro logistico. L'Ausl: 'Ambulanza sul posto dopo 9 minuti'

Modena, portalettere muore di infarto nel centro logistico. L'Ausl: 'Ambulanza sul posto dopo 9 minuti'

Spazio ADV dedicata a Italpizza
Articoli Recenti 25 anni di Elisoccorso Pavullo, con più di una missione al giorno

25 anni di Elisoccorso Pavullo, con più di una missione al giorno

Fuori Sacco, quando era bello essere giornalisti: raccolti 2345 euro

Fuori Sacco, quando era bello essere giornalisti: raccolti 2345 euro

Modena, due portafogli ritrovati e consegnati alla polizia locale

Modena, due portafogli ritrovati e consegnati alla polizia locale

Prodotti sartoriali da donne detenute in centro a Modena col progetto 'Mani sul futuro'

Prodotti sartoriali da donne detenute in centro a Modena col progetto 'Mani sul futuro'