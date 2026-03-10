Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Nasce Radio Milano Internazionale, prima storica radio libera: 10 marzo 1975

La Radio ha lanciato nomi storici della radiofonica come Gerry Scotti e Claudio Cecchetto e ha aperto la strada al boom delle emittenti private in Italia

Il 10 marzo 1975 nasceva Radio Milano Internazionale, la prima storica radio libera che ruppe il monopolio RAI; fondata dai fratelli giovanissimi Angelo e Rino Borra; la prima trasmissione venne trasmessa da un appartamento in via Locatelli 1 a Milano.

La RMI ha rivoluzionato il panorama radiofonico nazionale propendo musica internazionale e un linguaggio giovane.

Il primo disco mandato in onda fu 'Love's Theme' di Barry White, seguito dal segnale orario: Radio Milano Intenationale è considerata la 'radio di tutte le radio'.

È stata un'emittente rivoluzionaria che ha segnato un'epoca, creando un nuovo modo di fare radio e influenzato generazioni di speaker. RMI non si limitava a trasmettere canzoni: creava cultura musicale, formando ascoltatori. Chi stava al microfono aveva una preparazione unica e rara; da questo laboratorio creativo sono passati professionisti che hanno scritto la storia della radiotefonia influenzando le generazioni successive.

L'influenza di RMI si è estesa ben oltre i confini Lombardia; ha ispirato centinaia di emittenti in tutta Italia che hanno adottato lo stesso stile e format. Non a caso, molte radio nate successivamente hanno cercato di riprodurre lo stile, e persino il nome, come nel caso di Radio Genova Internazionale. Mezzo secolo dopo, il segno lasciato da RMI è ancora visibile. Il suo spirito innovativo e la sua energia continuano a ispirare chi fa radio oggi, dimostrando che quella rivoluzione nata in una stanza di Milano non è mai davvero finita.

