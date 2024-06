Papa Francesco pubblica Lumen Fidei: 29 giugno 2013

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

L'Enciclica si suddivide in 4 capitoli; mette in evidenza che chi crede non è mai solo e credere è un bene comune che aiuta a distinguere il bene dal male, donando speranza. Il cuore della Lumen Fidei è quello di una fede che non separa l'uomo dalla realtà, ma lo aiuta a coglierne il significato.La fede è spesso vista come una illusione, un salto nel vuoto che impedisce la libertà. Il Papa invece scrive che è importante fidarsi, umilmente e con coraggio, all'amore misericordioso di Dio.Testimone affidabile della fede è Gesù, che è l'esperto nelle cose di Dio.

La fede non è un fatto privato, sottolinea il Pontefice, perché si confessa all'interno della Chiesa, come comunione concreta dei credenti.

La fede è legata alla verità e all'amore; la fede senza verità non salva e resta solo una bella favola. La fede poi non è intransigente, il credente non è arrogante perché la verità, che deriva dall'amore di Dio, non si impone. Per questo è possibile il dialogo tra fede e ragione, perché la fede risveglia il senso critico ed allarga gli orizzonti della ragione.



Chi crede poi non può tenere per sé il dono della fede, la luce di Gesù deve brillare nel volto del cristiano e si trasmette di generazione in generazione, attraverso i testimoni. La fede ci è trasmessa anche attraverso i sacramenti, non allontana dal mondo ma costruisce pace e giustizia.

La fede infine dà un senso al dolore e alla morte, non dona una spiegazione a tutto, ma offre la sua presenza che accompagna.In questo senso la fede è congiunta alla speranza. L'Enciclica si conclude con una preghiera a Maria, 'Icona perfetta', della fede affinché ci insegni a guardare con gli occhi di suo figlio: Gesù.