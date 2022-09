Michele, Gabriele, Raffaele: angeli di battaglia, speranza, guarigione

Oggi, 29 settembre, si festeggiano i Santi Arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele.La tradizione giudaica, accolta dal cristianesimo, riporta che gli angeli hanno gradi e dignità differenti; i tre Arcangeli: Michele, Gabriele e Raffaele sono ai livelli più alti di questa gerarchia.Ognuno dei tre Arcageli, secondo le scritture, è Messaggero di cui Dio si serve per realizzare i suoi progetti d'amore nel mondo.Michele appare nel libro dell'Apocalisse. Il suo compito è quello di affrontare l'avversario per eccellenza della comunità fedele, Satana: Michele si erge a difesa dei giusti e sfida il potere del male che si annida negli imperi opponendo e scatenando guerre. È in questa luce che l'Arcangelo è protettore di stati e di forze di polizia.La missione di Gabriele è quella di annunciare la Speranza. Nel Nuovo Testamento è l'Arcangelo che annuncia a Zaccaria, nel tempio di Gerusalemme, che sarebbe diventato padre di Giovanni Battista.Gabriele annuncia anche a Maria, nella sua casa di Nazareth, che sarebbe diventata Madre di Gesù.Proprio per queste sue azioni di annunciatore di messaggi, l'Arcangelo Gabriele, è considerato patrono degli operatori delle telecomunicazioni.La figura dell'Arcangelo Raffaele appare nel 'Libro di Tobia' in cui si mette in risalto la sua capacità di 'guaritore'. Sarà lui a liberare la futura sposa di Tobia da un demonio che uccide i mariti.Raffaele inoltre sarà capace di guarire la cecità del vecchio Tobi.Mentre Michele è Gabriele hanno compiti ufficiali, nazionali e storici, Raffaele è l'Arcangelo della quotidianità e assume un profilo umano per esserci più vicino.La tride Angelica Michele, Gabriele e Raffaele vuole esaltare le figure che fungono intermediari tra la trascendenza e il mistero divino. Gli Angeli tutti sono presenti nelle vicende umane, ognuno di noi possiede un angelo custode che lo aiuta nei pericoli materiali e spirituali.Ricordiamoci che ognuno di noi può essere angelo per il prossimo.Buon onomastico a tutti i lettori che si chiamano Michele, Gabriele e Raffaele.