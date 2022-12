A braccetto con Draghi, in piazza contro la Meloni: CGIL e UIL in corteo

Intervista a Daniele Dieci, segretario CGIL Modena sulla manifestazione e la protesta nazionale di venerdì: 'L'anno scorso fummo ascoltati, quest'anno manovra lontana da lavoratori e famiglie'

Incontriamo Daniele Dieci, segretario provinciale CGIL Modena nel suo ufficio per alcune domande al sulle ragioni che venerdì 16 dicembre porteranno anche da Modena diverse migliaia di lavoratori a partecipare alla manifestazione di Reggio Emilia, nell'ambito della mobilitazione nazionale contro la manovra finanziaria del governo Meloni. In mente, sono ancora vivide le immagini del segretario nazionale Landini a braccetto con Mario Draghi in visita alla sede della CGIL.



Oggi il ministro dell'economia e delle finanze, nonostante il cambio di governo, è rimasto lo stesso, ma CGIL e UIL, di fronte ad una finanziaria firmata dallo stesso ministro, scendono in piazza. Partiamo da questa domanda per arrivare al perchè di un fronte sindacale confederale che pur avendo posizioni simili, si divide quando c'è da decidere se fare sciopero e scendere in piazza, arrivando a quali siano i punti critici che i sindacati contestano alla manovra sui temi del lavoro e degli aiuti alle famiglie.



Intervista a Daniele Dieci, segretario provinciale CGIL Modena













