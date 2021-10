No Green Pass: al presidio New Holland la solidarietà dei cittadini

'Quella contro il Green Pass è una battaglia che deve unire tutti perché questo è uno strumento di divisione sociale che oggi ha il presupposto del vaccino ma che domani potrebbe limitare l'accesso al lavoro e ai diritti sulla base di altre emergenze. Anche oggi qui ci sono persone vaccinate e non vaccinate, lavoratori sospesi e in cassa integrazione, lavoratori autonomi'.Lo dicono le persone che volontariamente si sono nuovamente riunite questa mattina all'ingresso su via Ramelli della New Holland. In diversi, come Robert, hanno attivato la stessa procedura: entrare in azienda, dichiararsi presenti e con la volontà di entrare al lavoro, ma di non poterlo fare perché senza Green Pass. L'azienda a quel punto rilascia un attestazione di quanto è avvenuto. C'è chi viene lo stesso, da lontano, sapendo di non potere entrare, ma di partecipare alla protesta pacifica all'esterno. Dove operai, lavoratori e cittadini comuni hanno portato anche alimenti e bevande. La mobilitazione va avanti, anche oggi, con un motto che unisce, la mobilitazione di Modena a quella di Trieste e di altre città d'Italia, stampato su un lenzuolo appeso sul mura della fabbrica: 'La gente come noi non molla mai'.