Ucraina, Berlusconi stronca Biden e Nato: il discorso del Cavaliere

'Io temo che questa guerra continuerà. Siamo in guerra anche noi perché mandiamo le armi in Ucraina. Adesso mi hanno detto che manderanno anche carri armati e cannoni pesanti... Lasciamo perdere' ha detto Berlusconi. 'Tutto questo cosa significa? Significa che avremo dei forti ritorni delle sanzioni che abbiamo fatto alla Russia sulla nostra economia. Già si è fermato lo sviluppo, avremo una diminuzione del nostro Prodotto interno lordo'.'Terribile, non abbiamo leader nel mondo, non abbiamo leader in Europa - ha detto Berlusconi attaccando Biden e la Nato -. Un leader mondiale che doveva avvicinare Putin al tavolo della mediazione gli ha dato del criminale di guerra, gli ha dato dei titoli incredibili e ha detto che doveva andare via dal governo russo e andare in galera. Un altro, il segretario della Nato Stoltenberg, un danese di 63 anni, ha detto che l'Ucraina mai più sarà insieme alla Russia e neppure sarà mai riconosciuta l'indipendenza del Donbass. Capite che con queste premesse il signor Putin è ben lontano dal sedersi a un tavolo. E allora? Allora temo che questa guerra continuerà'.