Autotrasporto, proroga di validità per i patentini Adr

Ill ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile ha sottoscritto gli Accordi multilaterali M333 e M334 in tema di trasporto nazionale e internazionale di merci pericolose su strada (ADR), promossi in ambito internazionale da alcuni Paesi. Gli accordi hanno lo scopo di fronteggiare le problematiche connesse con la pandemia nel settore dei trasporti, sulla scia di quanto fatto precedentemente con gli Accordi M330 e M324.'Nel dettaglio, l’Accordo M333, stabilisce che tutti i certificati di formazione professionale dei conducenti ADR (patentino ADR) la cui validità scade tra il primo marzo 2020 e il primo settembre 2021 restano validi fino al 30 settembre 2021 - informa la portavoce di Ruote Libere Cinzia Franchini -. I certificati sono rinnovati per 5 anni se il conducente fornisce la prova di partecipazione ad un corso di aggiornamento e ha superato un esame entro il primo ottobre 2021. Il nuovo periodo di validità decorre dalla data originaria di scadenza del documento da rinnovare. L’accordo deve essere valido fino al primo ottobre 2021 per i trasporti sui territori delle parti contraenti dell’Accordo ADR firmatarie di questo accordo. Se un Paese firmatario revoca prima di tale data l’adesione a tale accordo, continuerà a valere soltanto nei Paesi contraenti che non lo abbiano revocato. L’Accordo M334, invece, prevede che tutti i certificati del consulente per la sicurezza del trasporto di merci pericolose la cui validità scade tra il primo marzo 2020 e il primo settembre 2021 restano validi fino al 30 settembre 2021. La validità di questi certificati è prorogata di 5 anni dalla data della sua scadenza originaria se i titolari hanno superato un esame prima del primo ottobre 2021. Anche in questo caso l’accordo sarà valido fino al primo ottobre 2021'.