Salvini: 'Il 30-40% dei camion alla revisione risulta fuori norma'

'Quando ho visto i dati delle revisioni dei mezzi pesanti ho fatto un salto sulla seggiola'. Così Salvini, ministro dei Trasporti

'Quando ho visto i dati delle revisioni dei mezzi pesanti ho fatto un salto sulla seggiola. Sono al ministero da 51 giorni e sono invecchiato come se fossi lì da due o tre anni, perchè ci sono alcune Province dove un mezzo pesante su due revisionato viene trovato fuori norma. Questo per colpa della Pa che non è in grado di fare le revisioni nei tempi certi. Il parco circolante dell'autotrasporto ultra ventennale è al 30-40% fuori norma. Questo vuol dire che sulla strada c'è qualcosa di cui preoccuparsi'.

Così il vice premier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, in occasione della presentazione del Rapporto Dekra sulla sicurezza stradale.





