Taglio accise: oggi scatta riduzione di 25 centesimi. Vale 30 giorni

Scatta oggi la riduzione delle accise sui carburanti e quindi del loro prezzo di vendita. Sono stati pubblicati nella notte sulla Gazzetta Ufficiale ( qui ) il decreto ministeriale e il decreto legge 'Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina' contenenti le norme che ne riducono il prezzo, che entrano in vigore da oggi. Ecco nel dettaglio come si declina il taglio di 25 centesimi annunciato il 18 marzo dal Governo.'In considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, le aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante sono rideterminate nelle seguenti misure:a) benzina: 478,40 euro per 1000 litri;b) olio da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per 1000 litri.La rideterminazione delle aliquote di accisa si applica dal giorno di entrata in vigore del presente decreto e fino al trentesimo giorno successivo alla medesima data'.'Al fine di prevenire il rischio di manovre speculative derivanti dalla rideterminazione delle aliquote il Garante per la sorveglianza dei prezzi si avvale anche della collaborazione della Guardia di finanza per monitorare l'andamento dei prezzi, anche relativi alla vendita al pubblico, di benzina e gasolio usato come carburante praticati nell'ambito dell'intera filiera di distribuzione commerciale'.