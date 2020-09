A Castelvetro domenica torna il Belcanto Italiano

Il concerto, a cura della Compagnia Lirica Internazionale di Belcanto Italiano, è fortemente voluto e prende il via da un'idea del Comune di Castelvetro di Modena che ha da poco ospitato nella stagione estiva una masterclass tenuta, per due settimane, da cantanti e docenti di fama internazionale quali il soprano di coloratura Astrea Amaduzzi ed il basso verdiano Enrico Giuseppe Iori , dedicata alla tecnica vocale e all'interpretazione dell'opera dell'Accademia Nazionale di Belcanto Italiano. La serata lirica avrà inizio alle ore 20,30 presso il Parco San Polo . Si potranno ascoltare musiche di Rossini, Bellini, Donizetti, Verdi, Mascagni, Puccini e altri autori, eseguite dai soprani Astrea Amaduzzi, Candida Spinelli, Tanya Carbonero, dal tenore Alessandro Fiocchetti, dal baritono Bruno Rinaldi e dal basso Daniele Panini. Al pianoforte il M° Mattia Peli.. L'ingresso è a offerta libera fino a esaurimento posti

