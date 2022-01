Anche Modena piange l'arciduchessa Margherita di Savoia-Aosta

Il 10 gennaio 2022 si è spenta all'età di 92 anni sua Altezza Arciduchessa Austria Este Margherita Principessa Savoia Aosta. Questa dipartita tocca la città di Modena perchè lei è la madre dell'Arciduca Martino Austria Este che spesso visita la nostra città e spesso si è dimostrato vicino alla cittadinanza modenese come ad esempio durante il terremoto, fu uno dei primi ad aiutare la città di Modena con dei viveri e dei materiali di prima necessità.Margherita era figlia dell'eroe dell'Amba Alagi Amedeo di Savoia Duca di Aosta e di Anna d'Orleans.Margherita assieme alla madre, a una sorella ed altri parenti dovette subire all'età di 13 anni la deportazione in un campo di concentramento in Austria vicino ad Innsbruck.Sposò prima con rito civile e poi con rito religioso nel dicembre del 1953 il secondogenito del Beato Carlo ultimo Imperatore d'Austria e di Zita Borbone Parma Imperatrice: Robert.Margherita e Robert ebbero 5 figli tra cui appunto l'Arciduca Martino.Per ricordare l'Arciduchessa Margherita Savoia Aosta nella Chiesa di San Vincenzo in centro a Modena si terrà alle 10.30 una recita del Santo Rosario; evento organizzato dalla Delegazione Francesco V di Modena appartenente all'Associazione di Croce Reale.