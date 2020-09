AngelicA Festival, doppio appuntamento con la pianista Agnese Toniutti

La 30esima edizione di AngelicA Festival prosegue con un doppio set al femminile, in scena venerdì 18 settembre, a partire dalle ore 21.00, al Centro di Ricerca Musicale/Teatro San Leonardo di Bologna. Pianista dedita a progetti di ricerca e performance su repertori contemporanei e del Novecento, Agnese Toniutti apre la serata presentando Subtlety Concert, un recital sviluppato attorno al concetto di subtlety, traducibile sia in delicatezza che sottigliezza: quella zona non appariscente del vivere, più vicina al limite che al centro, al silenzio che al frastuono, all’ascolto che al proclama, dove si nascondono germogli di poesia. Una qualità della musica – e del pensiero – che hanno in comune sia l’americana Lucia Dlugoszewski che il compositore e pianista fiorentino Giancarlo Cardini, autori dei brani che verranno eseguiti durante la performance di Toniutti ed esploratori di universi sonori e limiti poetici molto diversi, ma autenticamente propri. A seguire, il progetto This di Frances-Marie Uitti, violoncellista che ha collaborato con il gotha dei compositori contemporanei e ha spinto il suo strumento verso nuovi territori, progettandone versioni elettriche e applicazioni elettroniche, o sviluppando tecniche esecutive inedite (come l’utilizzo di due archi in una sola mano che le consente di creare accordi a 4, 3 e 2 parti, mantenendo libera la mano sinistra per modularli). This è una composizione originale di Uitti, realizzata per il suono peculiare di uno strumento unico nel suo genere: un violoncello di alluminio risalente agli anni ‘20. Utilizzando i due archi come entità separate, le voci vengono enfatizzate attraverso l’uso di elettronica in tempo reale.

La biglietteria apre 30 minuti prima dell’orario di inizio del concerto, il biglietto costa 8 €, ridotto 5 €.

Agnese Toniutti si diploma al Conservatorio di Venezia con una tesi sull’opera pianistica di Giacinto Scelsi, dedicandosi fin da quel momento all’esplorazione di repertori contemporanei e del Novecento. All’attività concertistica ama affiancare un lavoro di ricerca documentale; i materiali sonori raccolti affiancano spesso l’esecuzione pianistica nei suoi recital solistici. Tra i progetti di ricerca-performance, i “ritratti” monografici dedicati a compositori particolarmente approfonditi nel suo percorso (Giacinto Scelsi, Giancarlo Cardini, sul quale ha appena pubblicato il cd Lento Trascolorare, Piano Music per Da Vinci Classics, e John Cage), e i programmi dedicati al movimento Fluxus (con prime esecuzioni di Philip Corner e Dick Higgins) e alla creatività femminile dagli anni ‘50 del Novecento a oggi (tra cui il progetto di ricerca sul timbre piano di Lucia Dlugoszewski). Nelle collaborazioni artistiche cerca spesso il dialogo tra repertorio contemporaneo e altre discipline espressive (recitazione, danza, fotografia, arti visive e videoarte). Si è esibita come solista e camerista in diversi festival internazionali in Italia, Europa e Stati Uniti.

Frances-Marie Uitti ha inventato una tecnica radicalmente estesa che utilizza contemporaneamente due archi in una sola mano e crea accordi con 4, 3 e 2 parti, mantenendo libera la mano sinistra per modularli. Ha inventato risuonatori che amplificano i battiti e le frequenze subarmoniche al di sotto della corda del Do e progettato strumenti elettrici come il violoncello a 12 corde e due ponticelli, dotato di sensori e costruito al CNMAT dell’Università di Berkeley, in California. Le sue composizioni le sono valse una sovvenzione dalla Fromm Foundation, un premio della National Endowments for the Arts negli Stati Uniti, una residenza per artisti della Fondazione Civitella Ranieri, oltre a commissioni da parte di eventi e organizzazioni prestigiose come l’Holland Festival, il Festival di Como, la Biennale di Venezia, l’ICM di Londra, il National Sawdust NYC di New York, Ircam, tra gli altri. Ha inciso opere di László Dubrovay, John Cage, Earle Brown, Giacinto Scelsi, Jonathan Harvey, Ernstalbrecht Stiebler, suoi lavori in solo, e duetti con Mark Dresser, Elliott Sharp, Stephen Vitiello, Ayman Fanous e Gareth Davis per etichette come Cramps, ECM, Etcetera, Cryptogrammophone, ZoAr, Mode, JdKrecords, Seraphin e BVHaast. Ha tenuto numerose masterclass per compositori e strumentisti ad arco in tutto il mondo, incluse le università di Yale, Stanford, Julliard e Harvard, per citarne solo alcune.



Stefano Soranna