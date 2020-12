Anpi presenta 'Di guerra e di genti: 100 racconti della linea Gotica'

Massimo Turchi è l’ospite del terzo appuntamento di “Libri & autori”, rassegna letteraria a cura dell’Anpi Provinciale Modena.

Venerdì 18 dicembre, alle 18,30, in diretta sulla pagina Facebook e sulla piattaforma Zoom, Turchi presenterà la raccolta “Di guerra e di genti: 100 racconti della linea Gotica' (edito da Pendragon) di cui è stato curatore con Andrea Marchi e Gabriele Ronchetti.

Si tratta di una raccolta di storie ed episodi realmente accaduti sulla Linea Gotica dove, tra l’estate del 1944 e la primavera del 1945, l’esercito tedesco si attestò tentando di arginare l’avanzata alleata verso il nord della Penisola. Attraverso i racconti che compongono il volume, si possono seguire le vicende di uomini e donne (Il militare e il civile, la vittima e il carnefice, il partigiano e il fascista) quasi in presa diretta, così da coinvolgere il lettore sulla scena e nell’esperienza storica.

In copertina un’opera del pittore ed ex partigiano Mario Nanni. Ad aprire l’incontro Lucio Ferrari Presidente dell’ ANPI Provinciale Modena. Introduzione del Coordinatore Giuliano Zanaglia del Direttivo Provinciale ANPI di Modena che ,per l’occasione, darà lettura insieme a Maria Grazia Mandreoli, membro del direttivo ANPI di Maranello, di due brani di altrettante testimonianze. Spazio anche ad interventi e domande del pubblico, prenotate tramite la chat. A conclusione la messa in onda del video “Mi ricordo la cioccolata nella terra di nessuno”, parte del progetto a Fiorano Modenese “Mi ricordo…la Resistenza”.