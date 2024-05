Benozzo e Zanoni inaugurano la stagione al Castello di Montecuccolo

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

“Sylvatica” – spiegano i due musicisti – “è un concerto che vive in quell'arcaica e indomitaintersezione spazio-temporale in cui si muovono da milioni di anni le foglie degli alberi, gli uccelli nei cieli, i pesci nei mari”. Il repertorio, frutto di ricerche decennali e di prolungati contatti con sciamani di diversa provenienza, raccoglie antichi canti da luoghi molteplici (Estonia, Finlandia, Groenlandia, Mongolia Settentrionale, Tuva, Ainu), e comprende anche alcuni brani originali composti per il progetto stesso.



Francesco Benozzo, poeta, musicista e professore di filologia all’Università di Bologna, recentemente vincitore del premio internazionale “Poeti dalla frontiera” e del premio nazionale “Genius Loci”, accreditato del titolo di “Bardo onorario” del Portogallo, è ininterrottamente candidato al Premio Nobel per la letteratura da 9 anni, con candidature rese pubbliche da importanti accademie, quali il Pen International, la Global Academy of Liberal Arts e il Partnetship Studies Group.



Nelle sue oltre 800 pubblicazioni si è anche occupato di tradizioni sciamaniche, indagate nella loro dimensione linguistica e antropologica.



Barbara Zanoni, danzatrice contemporanea, coreografa e cantante, ha animato diversi progetti artistici nell’ambito del femminile sacro e dello sciamanesimo arcaico. Oltre a condurre seminari di sciamanesimo femminile (tra i quali “La selvaggia voce”), ha creato e curato lavori performativi quali “Le sirene” (insieme ad Anna Palumbo), lo spettacolo “AlmaWild” dedicato alle poesie di Alda Merini (insieme a Predrag Maric e Milko Merloni), “Vera icone” e il recentissimo “Oracolare”, una performance tra danza, canto e rito sciamanico concepita insieme alla scultrice e danzatrice Alice Iaquinta e alla danzatrice Carlotta Geminiani.



Il concerto, a ingresso libero, è organizzato dall’Associazione Terra e Identità con il patrocinio del Comune di Pavullo, e inaugura la rassegna “I venerdì del castello 2024”, che vedrà diversi autori, attori e musicisti esibirsi a Montecuccolo, fino a venerdì 6 settembre, con presentazioni di libri, dibattiti, concerti.Dalla metà di giugno sarà aperta La tavola del maniero, la nuova locanda del castello, dove si potranno degustare specialità tradizionali e medievali.