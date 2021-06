Bologna, No Dams No Party dal 17 al 20 giugno

Le celebrazioni per festeggiare i cinquant'anni del DAMS, racchiuse nel lungo cartellone di DAMS50, arrivano al momento clou: si chiama NO-DAMS NO-PARTY la quattro giorni di festa, che avrà il proprio centro sul palco di piazza Maggiore, da giovedì 17 a domenica 20 giugno, e include molti appuntamenti in diversi luoghi di Bologna.Teatro delle Albe, il docufilm “Andate a lavorare” di Ambrogio Lo Giudice (), Stefano Bollani, “Anidride Solforosa” di Mario Tronco (Avion Travel e Orchestra di Piazza Vittorio) con Peppe ServilloE ancora Milena Gabanelli, Ratigher, Enrico Palandri, Alec Ross nel programma clou dei festeggiamenti.Si comincia il 17 giugno alle 21.45 con lo spettacolo teatrale “Rumore di Acque” di Marco Martinelli, Ermanna Montanari, il 18 giugno alle 21.45 proiezione di “Andate a lavorare”, versione work-in-progress del docufilm inedito di Ambrogio Lo Giudice, prodotto da Genoma Films, il 19 giugno alle 21.45 protagonista Stefano Bollani. Piano Solo. Uno spettacolo di parole e musica per Bologna e il 20 giugno alle 21.45 è la volta di “Anidride solforosa”, spettacolo di Mario Tronco (Avion Travel e Orchestra di Piazza Vittorio) con Peppe Servillo.

