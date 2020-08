Castelvetro: ferragosto con l'Accademia nazionale bel canto italiano

La Pressa è stata ospite oggi pomeriggio dei cantanti dell'accademia nazionale bel canto italiano che domani sera, sabato 15 agosto, si esibiranno presso la chiesa di San Giorgio in Solignano in via Statale 111, dalle ore 20,30. Momenti suggestivi, per i quali ringraziamo la referente ed insegnante Astrea Amaduzzi, chiara nell'esprimere l'obiettivo dell'Accademia nata dall'omonima associazione attiva dagli inizi degli anni 2000: fare fiorire il canto all'italiana valorizzando un patrimonio mondiale che è l'opera lirica, nata in Italia nel 1607, con Monteverdi. E che si esprime in un modo di cantare puro, diretto, senza filtri, udibile con la sola forza di una amplificazione naturale, fisica, della voce, capace di attraversare il corpo e generando brividi ed emozioniL'Accademia nazionale del belcanto italiano ha sede ad Alessandria, è già al suo secondo anno di attività e d'estate esporta i suoi contenuti didattici (durante il lockdown oggetto di lezioni on-line aperte a tutti), anche in altre località.'Siamo stati in Repubblica Ceca e dopo essere tornati ci siamo fermati a Castelvetro dove sono state organizzate altre due settimane di masterclass con due relativi concerti, il secondo dei quali è sabato sera a Solignano Nuovo' - spiega Astrea AmaduzziSi cimenteranno in brani di musica sacra di Von Bingen, Durante, Mozart, Rossini, Schubert, Verdi, Adam, Mascagni, i soprani Candida Spinelli, Micaela Cosentino, insieme al tenore Andrea Torcere e al baritono Bruno Rinaldi e con la partecipazione della referente ed insegnante della stessa Accademia Astrea Amaduzzi. Accompagnati dal Maestro Mattia Peli. Una serata di straordinario valore