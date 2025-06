Centro Studi Pico della Mirandola, Al Kalak nuovo presidente

Il Consiglio Direttivo del Centro Studi Internazionale “Giovanni Pico della Mirandola” ha nominato il professor Matteo Al Kalak nuovo Presidente dell’istituzione culturale mirandolese, raccogliendo il testimone di una lunga tradizione di ricerca, studio e promozione del pensiero umanistico.

Storico e accademico di riconosciuto valore e già membro del comitato scientifico del Centro, Al Kalak è docente di Storia Moderna presso l’Università di Modena e Reggio Emilia e vanta una consolidata esperienza nell’ambito degli studi sul Rinascimento e sulla storia del pensiero religioso.

Il Centro Studi 'Giovanni Pico', fondato per custodire e diffondere l’eredità del grande pensatore rinascimentale nato a Mirandola nel 1463, rappresenta oggi un punto di riferimento per studiosi, istituzioni e cittadini interessati alla cultura umanistica e alla riflessione filosofica.

'La nomina di Matteo Al Kalak rappresenta una scelta di valore per il nostro territorio – sostiene il sindaco Letizia Budri - Al Kalak unisce una solida preparazione accademica a un sincero legame con la nostra comunità. Sono certa che sotto la sua guida il Centro Studi saprà valorizzare con ancora maggiore forza la figura di Giovanni Pico della Mirandola, contribuendo a portare avanti Mirandola nel panorama culturale nazionale e internazionale. A nome dell’Amministrazione ringrazio il neo eletto presidente per aver accettato l’incarico, augurandogli buon lavoro e ribadendo il pieno sostegno del Comune alle attività del Centro'.