Civica 15A: a Modena un nuovo circolo libero 'per guardare al futuro'

Sabato 7 nasce a Modena “Civica 15A', uno spazio aperto alla città dove, nelle intenzioni degli organizzatori, sarà possibile progettare liberamente iniziative, suscitare prospettive, confronti, visioni anche rispondendo ad aspettative dei cittadini.Il progetto è stato presentato questa mattina dal presidente Beniamino Grandi, da Daniela Stradi, Cinzia Imparato e dalla responsabile cultura di Modena Volta Pagina Rossella Ruggeri.'Civica 15A è un nuovo circolo Arci che intende offrire possibilità di socialità, di cittadinanza partecipata e aperta a cittadine e cittadini, comitati e associazioni, per dare vita a Modena a tavoli tematici, gruppi di lavoro, mostre, laboratori e dibattiti - si legge in una nota -. Uno spazio oggi mancante in città per chi sia interessato, prima di tutto, al nostro territorio e che basandosi, sulla conoscenza dei problemi, sceglie e s’impegna per la loro soluzione.All'inaugurazione sarà possibile visitare la mostra “Zavorzza, matite militanti alla Gkn”, una mostra dei maggiori vignettisti italiani che graffiano i soprusi dell’economia finanziarizzata e denunciano il dumping dei lavoratori usati come fossero ‘zavorra’.