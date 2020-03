Dario Tazzioli, l'arte rinascimentale rivive a Frassinoro

Molte delle opere di Tazzioli sono collocate all'estero (Irlanda e Svizzera), ma anche negli Stati Uniti, in cui, da diversi anni, tiene mostre personali in prestigiose gallerie d'arte fra lo stato di New York, il New England e la Florida. In Italia ha esposto recentemente in mostre a Venezia e Firenze, sia in gallerie che rassegne d'arte nazionali. Ha ricevuto diversi premi e riconoscimenti sia in Italia che negli Stati Uniti ed è presente sia nel 54° Catalogo Dell'Arte Moderna, edito da Giorgio Mondadori che nell'Annuario Internazionale di Arte Contemporanea 'Artisti'.'Talvolta, per la particolarità delle tecniche che utilizzo, associo alle esposizioni anche dimostrazioni di carattere esplicativo ed educativo, come quella tenuta alcuni anni fa per alcuni mesi presso Palazzo Medici Riccardi a Firenze, in cui ho lavorato ad una scultura a grandezza naturale in marmo. In questo modo, i visitatori del museo, potevano vedere e comprendere i procedimenti che comportava l'esecuzione di una statua nel Rinascimento'.