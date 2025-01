Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Brunetto Salvarani ed Emanuele Fiano: saranno il teologo e scrittore, docente presso la Facoltà Teologica dell’Emilia-Romagna, e l’architetto, scrittore, già deputato e presidente della Comunità ebraica di Milano e attualmente presidente del Comitato scientifico della Fondazione Fossoli, a dialogare, venerdì 17 gennaio alle 18 a Carpi, presso l’ex Sinagoga di via Rodolfo Pio, in occasione della Giornata per l’approfondimento e lo sviluppo del dialogo tra cattolici ed ebrei. L’iniziativa è promossa dalla Fondazione Fossoli con l’adesione dell’Ufficio per l’Ecumenismo e il Dialogo interreligioso della Diocesi di Carpi.Il confronto si svilupperà a partire dall’ultimo libro di Salvarani, dal titolo ‘Un percorso difficile anche per Dio.

Sul futuro del dialogo cristiano-ebraico’, che analizza le ‘pietre d’inciampo’ che hanno costituito le maggiori difficoltà nel rapporto tra il cristianesimo e l’ebraismo, a partire dai due eventi che hanno indelebilmente segnato la storia del XX secolo, ovvero la Shoah e la nascita dello stato israeliano. Tra radici profonde e inevitabile e doveroso sguardo all’attualità, l’incontro, moderato da Marcello Marchesini, si avvarrà dei preziosi contributi di Fiano, contenuti anche nei suoi testi ‘Il profumo di mio padre - L’eredità di un figlio della Shoah’ ed ‘Ebreo - Una storia personale dentro una storia senza fine’ e ‘Sempre con me - Le lezioni della Shoah’.Nella stessa giornata, la Fondazione Fossoli ha organizzato anche due visite guidate – rispettivamente alle 15 e alle 17 – al complesso delle ex Sinagoghe di Carpi.