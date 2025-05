Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Il prossimo 18 maggio, all’interno del Salone Internazionale del Libro di Torino, due voci poetiche di rilievo del panorama modenese, saranno protagoniste di un incontro speciale presso lo stand Umbria: Marzia Venturelli e Francesca Totaro.

Entrambe sono state anche ospiti a radioattiva Nonantola nel format passaparola in onda al venerdì dalle 19 alle 21.



Marzia Venturelli, autrice della raccolta Senza Tempo – Poesie del silenzio e dell’anima (2022), torna con una nuova opera intensa e suggestiva: Labirinti d’Inchiostro, a cura di Bruno Mohorovich, edita da Bertoni Editore. Il libro, che si preannuncia come una mappa emotiva tra voci e silenzi interiori, sarà disponibile in pre-order sul sito www.bertonieditore.com dal 9 al 27 maggio 2025 e successivamente acquistabile anche in tutte le librerie italiane e negli store online.Francesca Totaro pubblica nel 2024 Canto d’acqua raccolta di poesie curata da Bruno Mohorovich edita dallo stesso Bertoni Editore, un’opera che invita a riscoprirsi attraverso il potere della scrittura. I suoi versi, dallo stile coinvolgente, conducono il lettore in un viaggio introspettivo che trasforma le emozioni in parole. Poetessa sensibile e raffinata, ha già partecipato al Salone del Libro di Torino nel 2024, ricevendo menzioni e riconoscimenti in diversi concorsi letterari.L’incontro del 18 maggio sarà un momento di condivisione e ascolto, all’insegna della poesia e della bellezza della parola. Un’occasione unica per conoscere da vicino due autrici che coniugano esperienza, sensibilità e passione letteraria.