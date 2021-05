Duomo di Modena, un libro per ricordare don Rino Annovi

Questa mattina nel Salone del Pellegrino del Santuario diocesano di Fiorano, Basilica della Beata Vergine del Castello è stato presentato il volume che ricorda la figura di don Rino Annovi.Sono intervenuti il parroco Don Antonio Lumare, i curatori Cristina Pinelli (per la famiglia), Filippo Ferrari (autore dei cenni biografici), Alberto Venturi (coordinatore redazionale) e Giovanni Simonini (collaboratore per le testimonianze modenesi).Don Antonio ha ricordato la presenza costante di Don Rino in Duomo, anche quando non lo si vedeva; il suo impegno per la Cattedrale Modenese e la Basilica di Fiorano, che voleva sempre più come santuario diocesano. Filippo Ferrari ha ripercorso le tappe della sua vita: il seminario, il ministero sacerdotale in duomo, l’impegno per la pastorale e per dare del Duomo una comunità, i tanti risultati ottenuti e le iniziative da lui portate avanti. Cristina Pinelli, a nome della famiglia, ha ringraziano Don Antonio e la parrocchia per il libro che tiene vivo il ricordo di Don Rino. Giovanni Simonini ha tra l’altro ricordato gli ultimi giorni di malattia di Don Rino, quando è emersa anche la fragilità dell’uomo.Caterina Caselli, cugina di Don Rino Annovi, ha mandato un messaggio: “Don Rino Annovi è stato per me una guida nei momenti tristi e felici della mia vita! Un punto di riferimento, un esempio da seguire Riempio la sua assenza con tanti ricordi che spesso mi fanno compagnia. Il libro raccoglie una testimonianza di persone che hanno avuto il privilegio di incontrarlo. Si prendeva cura di tutti e si prodigava con grande amore nella cura del Duomo di Modena. Me lo immagino davanti al sagrato, sorridente. Tante volte lo incontravo proprio lì; andavamo al bar vicino e ci prendevamo un caffè e si parlava. Ciao Don Rino mio adorato cugino”.Don Rino Annovi, nato a Fiorano il 20 maggio 1941, ordinato sacerdote il 22 giugno 1968, ha svolto il suo ministero a Modena prima come cappellano e poi, dal 1976, come parroco della Cattedrale, diventando l’autorevole Arciprete Maggiore del Capitolo Metropolitano. Ha affiancato l’attività pastorale e la cura della parrocchia alla difesa e alla valorizzazione del Duomo. Altrettanto impegno ha dedicato alla devozione della Beata Vergine del Castello di Fiorano. Si è spento, dopo una lunga malattia, il 9 aprile del 2011.