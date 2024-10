Festival di fotografia a Bologna: Closer, dentro al reportage

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Il visitatore viene sommerso da un caleidoscopio di colori e situazioni, portato in viaggio “per montagne e colline, paesi e città” come si diceva una volta, a vedere mondi e a incontrare persone, i propri simili, gli altri, ovunque si trovino. Colpisce la delicatezza di questo gesto che non sbatte in faccia il dolore e la disperazione, l’urgenza e l’emergenza ma chiede allo spettatore il passo in più della riflessione. La sguaiatezza dell’urlo colpisce in prima battuta ma viene presto dimenticata, mentre ciò su cui siamo chiamati a dedicare del tempo, a riflettere, diventa più nostro, rimane dentro più a lungo. Ed è quello che succede davanti a queste foto. La loro bellezza e armonia è ciò che fa avvicinare lo spettatore ma è l’incontro con chi nelle immagini è ripreso che lo fa fermare lì davanti.



Nessun pietismo, nessuna richiesta di aiuto, semplicemente un presentarsi della realtà di cui prendere coscienza. E inaspettatamente anche gusto per la vita, ironia e allegria.

Cinque i progetti selezionati con una call internazionale ed esposti a Bologna alla QR Photogallery Via Sant’Isaia, 90. Cinque racconti scritti con la macchina fotografica con stili e sguardi molto personali. Si resta incantati davanti a “Grand Hotel Metropoliz” di Franco Buoncristiani, stupiti e commossi da “Child survival in a changing climate” di Luca Catalano Gonzaga, assorti davanti a “Misticismo Copto” di Cristina Garzone, indignati e ammirati da “Balkan Trieste” di Claudio Rizzini e coinvolti dalle “Titresimler Vibrazioni” di Lara Lasara.



Nella ex Chiesa di Sant’Agata a Budrio la mostra “Vita e lavoro nei paesi di confine” con le foto di Ellisiff Wessel aggiunge un tassello importante non solo alla storia sociale norvegese, ma anche alla storia della fotografia e a quella sociale femminile. Una vita quella della Wessel ai primi del secolo scorso, contrassegnata dal rifiuto delle convenzioni in favore delle proprie convinzioni, in questo sempre sostenuta anche dal marito. Una coppia illuminata e una donna straordinaria la cui storia possiamo conoscere grazie agli organizzatori e alla collaborazione con il lontano Varanger Museum, con l'utilizzo di materiale fotografico del dipartimento Grenselandmuseet di Kirkenes nella Norvegia settentrionale.Sempre in Sant’Agata, la serie “Ben non va alla guerra” di Stefano Stranges continua ad affrontare il tema del rifiuto delle convenzioni e il coraggio richiesto per essere coerenti con questa scelta.Imperdibili le indagini antropologiche di Federico Borella con “RelationChip” e Fatoumata Diabaté con “Le Studio Photo de la rue”, entrambi alle Torri dell’Acqua. Affiancate nello stesso luogo sembrano invitare a una riflessione su come eravamo e come saremo, e tanto sono fredde, nonostante il colore, le immagini di Borella, tanto sono calde, nonostante il bianco e nero, le immagini di Diabaté.“Guaijro” di Fulvio Bugani e “Birth is a Dream” di Paolo Patruno raccontano l’incertezza di vite semplici, portate avanti con mezzi esigui, nelle quali il caso (o la fortuna) sono elementi discriminanti fortissimi.Questa settima edizione del festival organizzato dall’Associazione Terzo Tropico APS vede come sempre la collaborazione con Witness Journal come media partner, per il secondo anno consecutivo con l’Associazione Tempo e Diaframma APS e, per questa occasione, con la Pro-Loco di Budrio. Il Comune di Budrio e il Comune di Bologna sono tra i sostenitori istituzionali dell’iniziativa.Per gli appassionati che vorranno approfittare dell’occasione, domenica 3 novembre Federico Borella terrà un workshop sul Reportage in Bianco e nero – lezioni su un linguaggio che racconta la realtà da una prospettiva differente. Il workshop (originariamente programmato per il 27 ottobre) si svolgerà dalle 10 alle 18 presso le Torri dell’Acqua in Via Benni, 1.

Qui per il programma completo e per iscrivers i.

Federico Borella – RelationChip alle Torri dell’Acqua in Via Benni 1Fatoumata Diabaté - Le Studio Photo de la rue alle Torri dell’Acqua in Via Benni 1Fulvio Bugani – Guaijro in Sala Rosa via Marconi 3BEllisif Wessel - Vita e lavoro nei paesi di confine nella Chiesa Sant’Agata via Marconi 35Stefano Stranges - Ben non va alla guerra nella Chiesa Sant’Agata via Marconi 35Paolo Patruno - Birth is a Dream (Selezione Giuria Call CLOSER 2024) a Palazzo Gandolfi Chiusoli via Bissolati 108Orari: venerdì ore 15-19 / sabato e domenica 10 - 13 e 14,30 – 19

Franco Buoncristiani - Grand Hotel MetropolizLuca Catalano Gonzaga - Child survival in a changing climate (premio Giuria Alex Nazzarro)Cristina Garzone - Misticismo CoptoLara Lasala - Titreşimler / VibrazioniClaudio Rizzini - Balkan Trieste / I Dannati del SilosOrari: lunedì-venerdì 9-19 / sabato 9-14Festivi chiuso

L’ingresso al festival nelle sale di Budrio e alla QR Photogallery a Bologna è gratuito.Tutte le sale sono con accessi senza barriere architettoniche.Per ulteriori informazioni, visita i siti ufficiali