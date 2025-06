Fiabe, famiglie e particolarità: dialogo tra Romina Ceroni ed Elena Lenzini

Si è tenuto oggi, nell’ambito del Festival Pavullo Città dei bambini, l’incontro dal titolo “Fiabe, famiglie e particolarità: un dialogo tra fantasia e realtà”. Nel dialogare tra loro, la dottoressa Romina Ceroni - psicoterapeuta dell’età evolutiva - e l’avvocato Elena Lenzini - esperta di diritto di famiglia - hanno potuto considerare in merito alle storie e, più specificamente, alle potenzialità, importanti, che le stesse hanno e possono avere quando si tratta d’individuare strumenti per parlare di famiglie, di differenze e di valori. Nella bellissima cornice del Cafe’ Zanotti, con il patrocinio di Lenzini Avvocati - Diritto di famiglia e diritto civile -, sono stati così presentati i due libri della dottoressa Romina Ceroni, pensati per ragionare, il primo, di diversità, pregiudizi e nuove prospettive e, il secondo, di famiglie, figli ed emozioni, raccontate, con vibrante dolcezza, dalla voce narrante d’una bambina di due anni. 'E’ stata una bellissima esperienza' - ha chiosato l’avvocato Elena Lenzini alla fine d’un dialogo partecipato anche a livello di pubblico -. 'Che ha permesso di riflettere, tra le tante cose, anche sull’importanza, assoluta, di avere a fianco professionisti preparati e sensibili, in grado di aiutare davvero le persone quando le stesse si trovano ad affrontare e, soprattutto, ad elaborare le separazioni, tanto più se vi sono figli. Grazie di cuore a Romina e arrivederci alla prossima edizione del Festival'.