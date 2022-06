Film su Ferrari, il regista Michael Mann incontra il sindaco di Modena

Continuano i preparativi per girare nel corso dell’estate il film dedicato alla vita privata e professionale di Enzo Ferrari e il regista Michael Mann, nei giorni scorsi a Modena, è stato ricevuto in Municipio dal sindaco Gian Carlo Muzzarelli e dall’assessore alla Cultura Andrea Bortolamasi. Nell’incontro, avvenuto a margine delle operazioni di casting che continuano anche in questi giorni tra Bologna e Modena (mercoledì 8 giugno, dalle 14, per i minorenni, tra i 7 e i 13 anni accompagnati da un genitore) il regista si è dichiarato entusiasta di girare questo film e di farlo proprio in città.Michael Mann, famoso per film come “Heat-La sfida”, “L’ultimo dei Mohicani” e “Collateral”, era accompagnato da alcuni collaboratori e dai rappresentanti di Emilia-Romagna Film Commission che sta supportando la produzione dell’opera cinematografia dedicata a un personaggio “che rappresenta un’autentica leggenda e in tutto il mondo ed è un simbolo di Modena e del territorio della Motor Valley”, come è stato sottolineato durante l’incontro.L’Amministrazione comunale, esprimendo gratitudine per aver scelto di girare molte scene proprio nel territorio modenese, ha confermato il sostegno alla produzione cinematografica attorno alla quale “si avverte già molta passione: la città risponderà con entusiasmo”.