Fiorano toglie censura, serata su Dostoevskij a Ennesimo film festival

Ad aprire la cerimonia, dalle 21, un momento dedicato alla figura di Fëdor Dostoevskij. Sarà il celebre scrittore, traduttore e studioso di letteratura russa Paolo Nori, in Sanguina Ancora, a ripercorrere per il pubblico la vita dell’autore russo, fulcro di molte polemiche degli ultimi mesi legate alle vicende del conflitto russo-ucraino.'Agli organizzatori, al professor Paolo Nori, graditissimo ospite della serata, a tutti gli appassionati e soprattutto a coloro che questa sera verranno meritatamente premiati porgo il saluto mio personale e degli organi della Fondazione – scrive il presidente di Fondazione di Modena Paolo Cavicchioli -. Questa kermesse non solo risponde alla voce ‘cultura’, patrimonio del nostro Paese, ma anche alla voce ‘educazione’, altrettanto importante per noi, portando con ‘Ennesimo Academy’ il linguaggio cinematografico nelle scuole, tra i ragazzi. Un esempio virtuoso di cosa si possa costruire con la collaborazione tra partner pubblici e privati'.Alle 18, al Santuario della Beata Vergine del Castello, l’economista Stefano Zamagni, dialogherà con il vescovo di Modena Erio Castellucci, offrendo uno sguardo sui punti dell’Agenda 2030, sul presente e sul futuro della società.