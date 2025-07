Galleria Estense di Modena, il ministro Giuli ha inaugurato il nuovo Vestibolo

Alla presenza del Ministro della Cultura Alessandro Giuli, è stato inaugurato oggi il nuovo Vestibolo degli Estensi presso la Galleria Estense di Modena: un ambiente rinnovato, pensato per accogliere i visitatori con un racconto immersivo della dinastia che ha plasmato uno dei più importanti musei nazionali.

Il nuovo vestibolo della Galleria Estense nasce da un'idea della direttrice Alessandra Necci e grazie a un lavoro di squadra condiviso fra storici dell'arte, architetti, archeologi, restauratori e tecnici. L'obiettivo è offrire una nuova chiave d'accesso alle collezioni del museo, la cui storia diventa essa stessa una protagonista dell'esperienza di visita. Da domani la sala di ingresso della Galleria Estense di Modena riapre dunque con un allestimento trasformato, che guiderà i visitatori nella storia dei Duchi d'Este e del loro mecenatismo, primo passo di un percorso museografico verso le nuove Gallerie Estensi negli spazi ampliati del Palazzo dei Musei.

'Serve una cultura che riporti i musei al centro - ha detto Necci -. Questa è l'eredità che tutti cercheremo di lasciare a questa meravigliosa città e a tutta l'Italia. Il patrimonio culturale è di tutti e ha bisogno del lavoro di tutti: credo molto nel lavoro di squadra la cultura serve a tenere insieme, è una bussola per tempi facili è difficili. Abbiamo raggiunto uno dei primi obiettivi che ci eravamo prefissi: gli Este al centro - ha concluso Necci - il nuovo atrio, nuovo vestibolo è un nuovo ingresso ma non solo in maniera 'fisica' ma anche metaforica, con i ritratti dei grandi Estensi, uomini e donne ma anche luoghi: tutto il territorio estense'.