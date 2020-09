Grandezze e meraviglie, Vox Humana con Cristina Fanelli

Questa sera alle 21 a Modena Grandezze & Meraviglie, nell’ambito di Festivalfilosofia, propone il concerto “Vox Humana” con Cristina Fanelli, soprano, e l’Ensemble Seicento Stravagante, all’interno della Chiesa di San Bartolomeo. L’evento è a ingresso libero e richiede la prenotazione (tel. 3458450413). Sul tema “macchine” la voce si inserisce a pieno titolo fra i tentativi di riproduzione e imitazione e fin dai tempi remoti in una costante dialettica o contrasto. Nella musica, gli strumenti e la voce umana vivono un incessante e mutuo scambio di ruoli. Il cornetto, strumento difficile e virtuosistico, si presenta come quello più vicino alla “voce umana”, e l’organo fra i suoi registri ne ha uno che porta lo stesso nome. Strumenti senza parole, ma che ne accarezzano il senso, e rispondono in modo pieno al “moderno” valore del sentimento barocco. Fra Cinquecento e Seicento, la parola assume un'importanza fondamentale nella musica. Nel concerto si presentano diverse musiche tra Cinquecento e Seicento, di vari autori, fra i quali: Merula, Da Palestrina, Banchieri, Cavalli, Marini, Di Lasso.Voce protagonista è Cristina Fanelli, giovane soprano pluripremiato, che ha partecipato anche a Grandezze & Meraviglie 2019, nel concerto “Stabat Mater”, con grande successo di pubblico. Dal 2016 a oggi oltre ad aver partecipato a concerti in veste solistica, ha già rivestito ruoli di rilievo nel Don Chisciotte della Mancia di Paisiello, ne Il Ballo delle Ingrate e Lamento della Ninfa di Monteverdi, nella Dafne di Da Gagliano, nel Ritorno di Ulisse in Patria di Monteverdi.