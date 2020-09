Grandezze & Meraviglie, stasera 'Beethoven' con oboe e corno inglese

Sabato 26 settembre alle 21 a Modena, Grandezze & Meraviglie propone il concerto “Beethoven” con Nicolò Dotti e Michele Antonello, oboe, e Paolo Faldi, corno inglese, all’interno della Chiesa del Voto.Il concerto rievoca una tipica “Accademia” serale con protagoniste gli strumenti “ad ancia doppia” e presenta due splendidi trii destinati da Ludwig van Beethoven per due oboi e corno inglese, insieme a opere di famosi oboisti e compositori dell’entourage del compositore. In particolare le due ampie Beethoveniane furono scritte fra il 1794 circa e il 1797, e sono un esempio dell’attività musicale della cosiddetta “harmonie”, cioè la banda di strumenti a fiato. Destano un particolare interesse le “Variazioni sul Tema La’ ci darem la mano” dal Don Giovanni di Mozart, che da un lato celebra la grande ammirazione che Ludwig tributava al Wolfgang Amadeus, e dall’altro celebra la pratica di omaggiare le pagine musicali più celebri con riduzioni e variazioni.Un trio per due oboi e corno inglese di J. Wenth è stato sicuramente ascoltato da Ludwig, fornendogli suggestioni per Trio op.87. J. Triebensee, oboista e compositore, ha suonato come secondo oboe nell’orchestra della prima esecuzione dello Zauberflöte, sotto la direzione dello stesso Mozart.Tra la fine del ‘700 e la metà dell’800 famosi solisti di strumenti a fiato sono chiamati nelle varie corti europee a condurre questi particolari gruppi musicali, estremamente efficaci e utili per la loro praticità nel partecipare a celebrazioni, cerimonie e feste all’aperto. Una tipica harmonia è formata di solito da due oboi, due clarinetti, due corni e due fagotti.L’evento è a pagamento ed è consigliata la prenotazione (tel. 3458450413). Ingresso 13€ (riduzioni 10€, 5€).