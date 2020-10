I Bononcini: da Modena all'Europa. Oggi la presentazione

Oggi, lunedì 12 ottobre ore 18, presso la sala conferenze del Collegio San Carlo, a ingresso libero, Grandezze & Meraviglie propone il primo dei nove incontri interdisciplinari “I Linguaggi delle Arti: I Trionfi”, a cura di Enrico Bellei e Sonia Cavicchioli. Per partecipare all’evento si consiglia la prenotazione (tel. 3458450413).Verrà presentato un punto di arrivo editoriale del progetto del Festival di valorizzare la musica di ascendenza estense, in particolare la famiglia Bononcini. Il volume «I Bononcini da Modena all’Europa (1666-1747)» raccoglie quattordici saggi validati scientificamente, che riflettono i lavori presentati al convegno con lo stesso titolo, tenutosi a Modena dal 2 al 4 dicembre 2016, e organizzato da «Grandezze & Meraviglie». Il congresso fu concepito come uno sforzo per stimolare nuove ricerche sulla famiglia Bononcini, accanto a delle mirate esecuzioni musicali, e ha avuto per obiettivo da un lato lo studio della vita, delle opere e dell’influenza esercitata, dagli stessi sulla musica strumentale e vocale emiliana, dall'altro il far luce sulla circolazione di musica e musicisti emiliani e sugli aspetti di prassi esecutiva. I temi generali affrontati sono: 1. «Idee & Editoria», 2. «Musica strumentale», 3. «Musica vocale» e 4. «Influenze».