In bici nel ferrarese, domenica ultimo tour

Si chiude domenica - con il tour verso il territorio bondenese -con una visita ciclistica, che integra anche un tragitto in barca, verso il territorio bondenese.Tutti i 5 tour, organizzati ogni domenica dal 18 ottobre da Visit Ferrara in collaborazione con Link Tours e Metropoli di Paesaggio e con il patrocinio del Comune di Ferrara, hanno segnato il tutto esaurito, attestato, a seconda degli eventi, su numeri che vanno dai 15 ai 30 partecipanti.Il secondo itinerario prevede invece, con partenza sempre dalla Darsena, l’arrivo in bici a Pontelagoscuro, costeggiando le antiche mura, quindi, lungo il percorso della Destra Po, l’arrivo a Stellata, dove si pranzerà prima di ripartire lungo la ciclabile del Burana per l'oasi di Vigarano Pieve. Qui l’imbarco sulla motonave Lupo fino a Ferrara, con arrivo previsto alle 16.30.“Si chiude - spiega l’assessore Matteo Fornasini - un ciclo di iniziative che ha consentito, pur in un momento difficile e ricco di incertezze dovute alle differenti misure introdotte con i diversi dpcm, di confermare eventi e opportunità per vivere in sicurezza il territorio, con percorsi tematici che hanno portato molte persone, anche provenienti da fuori provincia, a scoprire, riscoprire, approfondire e, sicuramente, a godere delle bellezze uniche del nostro territorio”.