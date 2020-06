La Giunta regionale ha varato il piano 2020 a sostegno di progetti e iniziative di promozione culturale (legge 37/94), che assegna circa 3,5 milioni di euro: 2.975.000 euro a sostegno di 203 progetti di promozione culturale di soggetti pubblici e privati del territorio, e 525 mila euro ai soggetti convenzionati (pubblici e privati).

La presentazione dei progetti è avvenuta in piena emergenza Covid-19. Ciò nonostante, complessivamente sono arrivate in Regione 316 domande tra quelle di associazioni ed enti locali. Di queste, sono state ammesse a contributo 147 domande presentate da Associazioni e Istituzioni, che hanno ottenuto un contributo di 1.829.500 euro e 56 presentate da Comuni e Unioni comunali, per 1.145.500 euro.

La ripartizione delle risorse rispecchia in modo proporzionale il numero dei progetti pervenuti. A Modena e provincia sono andati 395.500 euro per 25 progetti, di cui 271.500 a soggetti privati.



L'elenco completo dei progetti finanziati in provincia di Modena

'PROGRAMMAZIONE EVENTI ANNO 2020 ' ASSOCIAZIONE CORALE GIOACHINO ROSSINI



Festival della migrazione Associazione di Volontariato Porta Aperta



'Concentrico OFF' Circolo Arci Mattatoyo



'LE vie del SUONO \'statale 12\'' CORNO MAGICO



'AGOSTO SALOTTIERO Ai GIARDINI DUCALI - “ Lirica Musica



Storia Riuso - SABATI ALL'OPERA DOMENICHE DALL' ALBA AL TRAMONTO' IL SALOTTO CULTURALE AGGAZZOTTI APS



'Buk Festival della Piccola e Media Editoria XIII Edizione ' PROGETTARTE



'Modena città degli alberi. Incontri, spettacoli, visite guidate e

lezioni su alberi e verde, ispirati al lavoro di Cesare Leonardi' Associazione Archivio Architetto Cesare Leonardi



'NOTE E ARTE NEL ROMANICO - XVIII EDIZIONE 2020 ' Associazione 'Cantieri d'arte'



'Spira mirabilis 2020' SPIRA MIRABILIS



'ON STAGE 2020: MUSICA LIVE FRA RITO, MITO E FUTURO' Associazione musicale Avanzi di Balera



'LE PICCOLE CAPITALI DEL DUCATO ESTENSE' Associazione Terra e Identità



'Passa la Parola - Festival della lettura per ragazzi' CENTRO SPORTIVO ITALIANO - COMITATO PROVINCIALE DI MODENA



'RASSEGNA PROTAGONISTA IL MANDOLINO edizione X - XI; anno 2020' ENSEMBLE MANDOLINISTICO ESTENSE



'ArmoniosaMente IX ediz.' ASSOCIAZIONE AMICI DELL'ORGANO J. S. BACH



'Jazz in'it 2020 - 32° Edizione' CIRCOLO POLIVALENTE OLIMPIA VIGNOLA



'NODE 2020' ASSOCIAZIONE CULTURALE LEMNISCATA



'FESTIVAL ARTINSCENA 2020' ASS. LABORATORIO MUSICALE DEL FRIGNANO



'MODENA JAZZ FESTIVAL 2020' AMICI DEL JAZZ



'STAGIONE ESPOSITIVA, CULTURALE E MUSICALE APRILE - DICEMBRE 2020' COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO



'Il teatro in testa' COMUNE DI RAVARINO



'ESTATE A VILLA GIACOBAZZI- ESTATE A SAN MICHELE



11 L'ORA D'AUTORE - PAROLE IN CITTA' - 25 NOVEMBRE: GIORNATA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE' COMUNE DI SASSUOLO



'COORDINATE ARTISTICHE - Risonanze culturali tra spazi e luoghi della collettività ' COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE



'Festival del Fumetto e dell'Immagine Betti B 2020' COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO



'POESIAFESTIVAL edizione 2020' UNIONE TERRE DI CASTELLI



'Festival Filosofia edizione anno 2020 dedicato alla parola chiave \'Macchine\'' COMUNE DI MODENA