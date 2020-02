KKD, 40 anni di elettronica, contaminazioni e performances

Sono ufficialmente diventato un sostenitore dei KKD. In grave ritardo, ma mi impegnerò a fondo per riscoprire i loro progetti del passato e diffonderli il più possibile. I KKD propongono musica elettronica. Stiamo parlando di quattro musicisti geniali, con l'idea fissa di sperimentare, creare nuovi suoni, campionare. Poi ci sono i video, le fotografie, la grafica, le diapositive. Artisti veri, per queste cose io impazzisco. Sono nati a Finale Emilia. Ho conosciuto via telefono Gian Carlo Vitali e mi ha raccontato un sacco di cose incredibili.



Riferimenti classici come Patti Smith, Joy Division, Pere Ubu, Cure, Bauhaus, P.I.L., Gang of Four, Televison. Andavano al Disco d'Oro di Bologna ad ascoltare dischi assurdi, di avanguardia, gruppi dimenticati e misteriosi. Un periodo che Gian Carlo ricorda con grande entusiasmo. La svolta è la pubblicazione di due brani “And your mind” e “House TV” nella compilation cult “First Relation” curata dalla Mask records. Il gruppo è sempre stato attivo, negli ultimi anni i KKD si sono dedicati soprattutto a sbobinare e digitalizzare tutto il materiale realizzato in passato. Questo magico lavoro ha portato alla pubblicazione nel 2015 dell'LP “Stars Behind The Sun”, che raccoglie una parte della produzione risalente al primo periodo. Va ovviamente acquistato e consumato. Sempre per gradire, a Massa Finalese avevano messo in piedi una tv libera e di notte dopo le trasmissioni ufficiali facevano videclip. Fonte inesauribile di contenuti è la pagina Facebook ufficiale degli KKD, ci sono video,immagini, performances in un disordine delizioso. Tantissime le collaborazioni di video art, ma non solo. Tanti progetti anche per il 2020, prosegue il recupero e il restauro dei nastri e dei vhs, ma anche nuovi brani. Non anticipo nulla, ma i livelli sono alti. Davvero dei giganti.

Ho conosciuto la loro arte sempre grazie alla fondamentale compilation 391 VOYAGE THROUGH THE DEEP 80s UNDERGROUND IN ITALY dove sono presenti 'A lover' dei KKD e 'Decadenti' degli Ozono Lyisys (altra formazione che vedeva alcuni dei componenti dei KKD). La ricerca continua.



Stefano Soranna