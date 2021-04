L'algoritmo diventa musica, e l'intelligenza artificiale suona

Dalle composizioni sperimentali di David Cope, passando per gli algoritmi di Spotify fino a giungere a sistemi di orchestrazione assistita. La programmazione dell'hub modenese che collega arte e tradizione umanistica, cultura scientifica e innovazione prosegue con diversi appuntamenti legati alla parola chiave della nuova stagione: iQuanti.Domenica 18 aprile alle 18 i musicologi e compositori Daniele Ghisi e Carmine Cella - degli Amici della Musica di Modena - propongono in diretta streaming un percorso d'ascolto guidato che accompagna l'ascoltatore tra le armonie create dall'intelligenza musico-artificiale: 'Note d'algoritmo. Quando l'AI suona'.Fino al 27 aprile, poi, tutti possono contribuire a un esperimento partecipato tra linguistica cognitiva e data science, proposto da FEM, Future Education Modena: accedendo alla piattaforma di linguistica digitale LINDA (https://linda.education/iquanti/) - progettata per innovare la didattica della lingua italiana e l'educazione mediale - i partecipanti accedono a un esperimento collettivo; l'obiettivo è mettere la percezione dei singoli al servizio dell'analisi di fenomeni sociali e linguistici complessi, per scoprire una realtà granulare, articolata, non appiattita.E' possibile seguire gli appuntamenti di AGO in diretta sulla pagina Facebook AGO Modena Fabbriche Culturali (@AGOModenaFaCultura) e sul sito www.agomodena.it