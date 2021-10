Mat, Suture al teatro Tenda: come rimarginare la ferita

Continuano gli appuntamenti all'interno di Mat, la settimana della salute mentale a Modena. Martedì 19 ottobre alle 21.15 al teatro Tenda a cura di Associazione Rosa Bianca Onlus, in collaborazione con Lillo Venezia, si terrà lo spettacolo 'Suture'. Quattro corti teatrali scritti e diretti da Lillo Venezia.Con “Non ho avuto un’infanzia sociale” quattro voci raccontano l’infanzia, mettendo a confronto drammi del passato con quelli del presente. Nella metafora dello spettacolo, questo corto rappresenta la ferita, i tre corti seguenti le suture che provano ad arginarla.“Cara Chiara, a chiare lettere (Parola morta)” Un ragazzo rilegge una lettera per la sua ragazza. La confusione di una generazione costretta ad affrontare le crisi adolescenziali nel contesto della pandemia.“Bar Elio” Moglie e marito si godono il privilegio di stare al proprio bar chiuso per il lockdown. Da un lato rivendicano il diritto alla socialità, dall’altro quello all’identità.“La sporcizia bella del mondo” Da settimane chiuse in una soffitta, tre soldatesse sorvegliano il covo della parte nemica.