Modena, a Marzaglia appuntamento con la rassegna del biologico

Appuntamento il 28 e 29 maggio alla Fattoria Centofiori di Marzaglia con Naturabio, la rassegna del biologico e del benessere.Si inizia sabato alle 15 con 'La pittura intuitiva' come via alla scoperta delle proprie possibilità edel benessere, a cura di Valeria Paola Ambi artista e ricercatrice. Alle 16.30 Pram, Progetto Rete Alimentare Modena “Una rete di sostegno e Solidarietà” con Andrea Fusaro. Alle 18 concerto dei Piunz che propongono un repertorio di canzoni originali che variano per stili e tematiche. Rock, reggae, folk, bossa, funky... si mescolano a supporto di testi ispirati da questioni rurali, sociali, romantiche e garrule.Domenica mattina alle 10 reflessologia ZU, il piede è lo Specchio della nostra Salute: cerchio di automassaggio. A cura di Carla Aurora Panciroli, riflessologa Zu dal 1984. Alle 11 'La vita in fermento', l’alleanza benefica fra uomo e microbi, a cura di Sandro Santolin ideatore di Primuspane e Riccardo Barba libero fermentatore. Alle 15 'Allontaniamo le malattie croniche', preservare l’integrità intestinale diminuisce il rischio di malattie autoimmuni, diabete, allergie, disturbi epatici, intestino irritabile. A cura do Giorgia Gandolfi, laureata in Scienza dell'Alimentazione, naturopata. Alle 17 'Black out', il cambiamento è alle porte. Con Gabriele Bindi che presenta il suo libro di Terra Nuova Edizioni.