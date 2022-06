Modena, giovedì prossimo allo stadio Braglia il concerto di Ultimo

Si svolgerà giovedì 30 giugno allo stadio Alberto Braglia di Modena il concerto del cantautore romano Ultimo, in programma già nell’estate 2020 e rinviato a quest’anno a causa dell’emergenza sanitaria. La giunta, su proposta dell’assessora allo Sport Grazia Baracchi, ha approvato, infatti, la delibera con lo schema di convenzione tra l’amministrazione comunale e l’organizzatore dell’appuntamento, l’agenzia modenese Studio’s, che regola le modalità di organizzazione e gestione del live. Il concerto, sold out da giorni, gode del patrocinio del Comune.Entrando nel dettaglio dell’intesa, lo schema di convenzione prevede la concessione gratuita dello stadio a Studio’s da venerdì 24 giugno a domenica 3 luglio e la relativa esenzione del pagamento del canone unico patrimoniale per l’occupazione di piazza Tien an Men nei giorni di allestimento e disallestimento, da sabato 25 giugno a sabato 2 luglio.