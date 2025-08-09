Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Modena, mostra nell’ala nuova del Palazzo dei Musei: avviso pubblico e 130mila euro dal Comune

Ammessi a partecipare soggetti con esperienza almeno triennale nella gestione di mostre d’arte visiva, con un fatturato medio annuo non inferiore a 800mila euro

Il Comune di Modena ha pubblicato un avviso pubblico per la selezione del progetto espositivo che animerà, tra l’inverno 2025 e la primavera 2026, le sale al piano terra dell’ala nuova del Palazzo dei Musei. Un’occasione per curatori, fondazioni, società e associazioni con esperienza nel settore, chiamati a proporre una mostra di respiro nazionale o internazionale.
Lo spazio interessato, circa 460 metri quadri affacciati su largo Sant’Agostino, è stato inaugurato nella primavera 2024 con l’esposizione fotografica “Franco Fontana. Modena dentro”, per poi accogliere, da settembre 2024 a giugno 2025, la mostra “Nella mente del Maestro”, dedicata all’universo immaginifico di Salvador Dalì.
'Dopo la positiva esperienza della mostra di Dalí – spiega l’assessore alla Cultura Andrea Bortolamasi - compiamo un ulteriore passo in avanti nella valorizzazione e nella costruzione di una forte identità culturale della nuova ala del Palazzo dei Musei. Mentre proseguono i lavori che stanno interessando i nostri istituti culturali e si sta ulteriormente rafforzando il percorso di Ago, apriamo gli spazi espositivi a possibili nuove collaborazioni, con un'attenzione particolare al contemporaneo, mettendo così la nostra città nelle condizioni di essere meta sempre di più un turismo culturale che valorizza il nostro patrimonio e amplia la rete di collaborazioni con soggetti diversi che possono trovare a Modena le condizioni per investire.
Il bando è una tappa di un percorso che vogliamo proseguire anche nei prossimi anni, arrivando a una programmazione sempre più integrata tra diversi operatori, istituti e fondazioni culturali'.
I progetti dovranno pervenire entro e non oltre lunedì 29 settembre 2025 via posta elettronica certificata all’indirizzo cultura@cert.comune.modena.it. Il contributo massimo previsto è di 130.000 euro, fino al 30% del budget complessivo, a parziale copertura dei costi di produzione.
L’Amministrazione richiede una proposta espositiva solida, ben articolata, con una curatela qualificata e un piano completo che includa tutti gli aspetti organizzativi, comunicativi, economici e logistici. Particolare attenzione sarà riservata alla qualità scientifica del progetto, alla notorietà degli artisti coinvolti – con riferimento privilegiato al ’900 e alle avanguardie – e alla capacità dell’iniziativa di promuovere la partecipazione attiva, attraverso eventi collaterali, laboratori, visite guidate e attività educative. Non solo un’esposizione, dunque, ma un’esperienza culturale diffusa, sostenibile e coinvolgente.
Sono ammessi a partecipare soggetti giuridici con esperienza almeno triennale nella gestione di mostre d’arte visiva, con un fatturato medio annuo non inferiore a 800.000 euro. Restano escluse le persone fisiche e i soggetti che abbiano in corso contratti con il Comune di Modena nel settore culturale.
Tra i requisiti fondamentali, la presentazione di un progetto completo di piano economico, comunicazione, calendario delle attività e portfolio delle esperienze pregresse. Obbligatorio anche un sopralluogo negli spazi, da richiedere entro le 18 di venerdì 12 settembre e da effettuare entro giovedì 18 settembre, previa prenotazione.
Tutti i dettagli, i documenti da allegare e la modulistica sono disponibili sul sito del Comune di Modena.
